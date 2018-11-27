Жители Таджикистана остались довольными программой «Поедем, поедим!», посвященной "сердцу Центральной Азии" - Таджикистану, которая была показана по телеканалу НТВ в минувшую субботу, 24 ноября.
В таджикском сегменте социальных сетей пользователи активно комментируют выпуск под названием «Таджикистан: потрясающие Фанские горы, виноградный рай и суп мастава», в котором ведущий - британец Джон Уоррен, по мнению таджикистанцев, показал реальную жизнь жителей Таджикистана.
Джон Уоррен в Душанбе увидел не только достопримечательности - комплекс «Кохи Навруз», столичные парки и рынок "Мехргон". Он также побывал в студии Далера Назарова, а вместе с таджикской певицей Мадиной Акназаровой приготовил "жидкий плов" - суп мастова.
"Спасибо редакторам программы. Показали реальную, добродушную, гостеприимную жизнь таджикистанцев. Гордимся своей землей и нашей Родиной...", - написала пользовательница Facebook, комментируя выпуск.
Пользователь Nigina Kamilova похвалила создателей программы за грамотную презентацию страны (орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим.ред.):
"Очень грамотно подошли к презентации РЕСПУБЛИКИ! Грамотно выбраны достояния и очень красиво показано, спасибо всем кто готовил программу и тем кто на себя взял эту ответственную работу! СПАСИБО!!!!!"
А Татьяна Холмуродова, сравнивая выпуск с другими программами российского ТВ о Таджикистане, просто радуется: "Слава богу, человек реально показал о нашей республике".
Кстати, Джон Уоррен побывал не только в Душанбе. Он также посетил Гиссарскую крепость, съездил в Фанские горы и на озеро Искандеркуль, и насладился сладким таджикским виноградом. А впрочем, смотрите сами. И оставляйте комменты.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Ғоратгарон зидди пойгоҳҳои заминавӣ дар Тоҷикистон
Иззатулло Шарифзода: “Дар маҳбасҳои Тоҷикистон ошӯб намешавад!”
Собиқ раиси ВМКБ ваколати аъзои Маҷлиси миллиро месупорад
Собиқадори мақомоти амният: Роҳбари нав дар зиндонҳо тартибот ҷорӣ мекунад
Нархи барқу об барои мардум чӣ қадар аст?
Шоиронро насупоред набӯсида ба хок...
Нисфи саноати Тоҷикистонро истихроҷи кӯҳӣ ва электроэнергия ташкил медиҳад
Ҳукумати Русия шумори квотаҳоро ба иҷозаи зисти муваққатӣ кам кард
Фавти тоҷикистонии боздоштшуда дар шуъбаи пулиси Маскав
Имкони то 3,1 млрд. доллар расидани қарзи берунаи Тоҷикистон дар соли оянда
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Миродж. 1
Классно сняли передачу!
Грамотно и красиво. Молодцы НТВ!