Правительство Таджикистана и Азиатский банк развития (АБР) подписали соглашение о предоставлении республике безвозмездной помощи в размере $35 млн. Данные средства будут использованы для восстановления соединения электроэнергетической системы Таджикистана с Центрально-Азиатской энергетической системой путем восстановления соединения c системой Узбекистана.
Соглашение 23 ноября этого года подписали со стороны правительства Таджикистана министр экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода, а со стороны АБР – постоянный представитель этого финансового института в республике Прадип Сривастава, сообщает пресс-служба Минэкономразвития и торговли.
АБР в начале минувшей недели одобрил грант в размере $35 млн., который будет направлен на полное восстановление соединения электроэнергетической системы Таджикистана с энергосистемой Узбекистана. Это означает, восстановление параллельной работы таджикской энергосистемы с региональной, от которой Таджикистан был отрезан в 2009 году.
В представительстве АБР в Душанбе «АП» сказали, что в рамках проекта для синхронизации электрических сетей Таджикистана и Узбекистана, планируется установить современные реле, автоматические включатели, инструментальные трансформаторы, вспомогательное, и прочее оборудование. Оборудование, которое повысит надежность системы, будет установлено в точках соединения на линиях электропередачи 220 кВ и 500 кВ.
Кроме того, на севере планируется запустить две новые точки подключения таджикских сетей к узбекской энергосистеме. Предполагается, что прокладка ЛЭП 500 кВ, протяженностью 1,5 км, которая призвана увеличить стабильность параллельной работы двух энергосистем.
Также в рамках проекта намечено повысить знания сотрудников «Барки точик», в использовании нового защитного оборудования и общей работы энергосистем.
В АБР считают, что параллельная работа энергосистем Центральной Азии пойдет на пользу всем странам региона.
«Этот проект позволит Таджикистану экспортировать летний избыток электроэнергии в Узбекистан, и обеспечить более эффективное использование региональных энергоресурсов. Восстановление соединения, это важный шаг в обеспечении полной параллельной работы с электроэнергетической системой Узбекистана, и Центрально-Азиатской энергетической системой», - сказал финансовый специалист АБР Юки Иноуэ.
С учетом взноса правительства Таджикистана в размере $5 млн., общая стоимость проекта составляет $40 млн. Ожидается, что он будет завершен в 2022 году.
В настоящее время в составе ОЭС ЦА, параллельно работают энергосистемы Узбекистана, Кыргызстана и Южного Казахстана. Энергосистема Южного Казахстана, является составной частью Единой энергосистемы Казахстана, через которую ОЭС ЦА работает в параллельном режиме с ЕЭС СНГ. Туркменская энергосистема вышла из состава ОЭС в 2003 году, и работает параллельно с энергосистемой Ирана.
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