В Хороге 5 декабря состоится очередная сессия областного совета народных депутатов ГБАО, на которой депутаты изберут нового главу Горно-Бадахшанской автономной области.

Главным вопросом повестки дня сессии является избрание главой области Ёдгора Файзова, которого президент Эмомали Рахмон назначил на эту должность 1 октября с приставкой «исполняющий обязанности», сообщил «АП» источник в администрации главы Горного Бадахшана.

По словам источника, на сегодняшний день, по поручению президента Эмомали Рахмона, в Хороге продолжается процесс установления верховенства законов Таджикистана и сбора находящегося в руках у населения незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

«Данный процесс будет продолжаться до тех пор, пока в руках населения будет оставаться хоть одна пуля. И в данной работе представителей правоохранительных органов поддерживает абсолютное большинство населения области», - отметил источник.

Напомним, 15 сентября текущего года на встрече с активом ГБАО, по итогам своего рабочего визита Эмомали Рахмон раскритиковал местные власти и силовые структуры за бездействие в отношении преступных группировок.

Президент дал месячный срок для наведения порядка в области, а уже 18 сентября снял с должностей 4 заместителей председателя области, мэра города Хорога, председателей районов Рушан и Рошткала.

По поручению президента с занимаемых должностей были освобождены председатель областного суда, УМВД, начальники ГАИ города Хорога и районов ГБАО.

А 1 октября президент сменил и главу области Шодихона Джамшеда. Пост исполняющего обязанности главы ГБАО тогда занял Ёдгор Файзов.

Ёдгор Файзов. Архивное фото. Фото Радио Озоди

Досье "АП": Ёдгор Файзов родился в 1961 году в Шугнанском районе ГБАО. Окончил ветеринарное отделение Таджикского аграрного университета в 1984 году. С октября 1984 года по октябрь 1986 года - специалист сельскохозяйственного департамента администрации ГБАО.

С октября 1986 года по август 1993 года - заведующий отделением, первый секретарь Хорогского горкома, первый секретарь комитета Комсомола ГБАО.

С августа 1993 года по октябрь 2001 года - заместитель генерального директора Программы поддержки развития горных сообществ (MSDSP), а с октября 2001 - 2004 гг. - Генеральный директор Фонда Ага-хана (проект в сфере сельского хозяйства).

С октября 2004 до момента назначения главой области в 2018 году - исполнительный директор Фонда Ага Хана в Таджикистане.

Женат, имеет 4 детей.

Неформальные лидеры ГБАО вернулись домой

Между тем, по словам источника в администрации главы ГБАО, отбывшие в конце октября в Душанбе так называемые неформальные лидеры ГБАО - Толиб Айёмбеков, Ёдгор Мамадасламов, Мунаввар Шанбиев и Зоир Раджабов в настоящее время находятся в Хороге и "занимаются повседневными делами".

Ранее сообщалось, что неформальные лидеры ГБАО путешествуют по Таджикистану.

30 октября в соцсети Facebook, в группе Pamir News, появилась фотография неформальных лидеров Горно-Бадахшанской автономной области на фоне гостиницы «Таджикистан» в Душанбе.

Неформальные лидеры ГБАО в Душанбе. Фото: Facebook, группа Pamir News

Информированный источник в правоохранительных органах ГБАО тогда сообщил «АП», что официальный Душанбе пригласил лидеров в санаторий «Бахористон» (находится в городе Гулистон Согдийской области), однако не все согласились туда ехать.

"Их пригласили в "Бахористон", но Мамадбокир Мамадбокиров и Хурсанд Мазоров отказались от поездки. Толиб Айёмбеков, Ёдгор Мамадасламов, Мунаввар Шанбиев и Зоир Раджабов согласились. Насколько я знаю, они в настоящее время находятся в Душанбе", - сообщал источник.

27 октября в ряде СМИ появилась информация, что неформальные лидеры ГБАО прибыли в Душанбе и просят встречи с президентом страны Эмомали Рахмоном.

Сообщалось, что они расстроены тем, что «в государственных СМИ их называют главарями организованных преступных группировок, и они хотят доказать главе государства, что не имеют никакого отношения к ОПГ».

Между тем, состоялась ли эта встреча, не известно.

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