Независимая избирательная комиссия (Independent Election Commission, IEC) Афганистана предложила в понедельник, 26 ноября, отложить на три месяца проведение в стране президентских выборов, намечавшихся на 20 апреля 2019 года, сообщает Фергана со ссылкой на TOLOnews.

Афганский избирком 26 ноября провел первое консультативное собрание с участием наблюдателей и представителей политических партий, в ходе которого глава комиссии Абдул Бади Сайяд (Abdul Badi Sayyad) заявил, что провести выборы 20 апреля будет трудно по экономическим, техническим причинам и вследствие плохой погоды в это время года.

«Предстоит многое сделать к этой дате, на которую мы назначили выборы», — посетовал он. Сайяд заявил, что выборы в советы провинций и уездов нужно провести вместе с президентскими, и предложил перенести голосование на 13 июля.

Он назвал эту дату «справедливой и подходящей», а решение отложить выборы охарактеризовал как политическое.

Это предложение тут же было раскритиковано как противоречащее Конституции страны. Об этом заявили, в частности, пресс-секретарь Независимой комиссии по рассмотрению жалоб в Афганистане (Independent Electoral Complaints Commission, IECC) Али Реза Роухани (Ali Reza Rouhani) и исполнительный директор Фонда свободных и честных выборов Афганистана (Free and Fair Election Foundation of Afghanistan, FEFA) Юсуф Рашид (Yousuf Rashid). В статье 61 Конституции говорится: «Выборы нового президента проводятся в течение тридцати-шестидесяти дней до истечения срока полномочий президента».

Как сообщает агентство Pajhwok, Сайяд на это возразил, что закон не является «стихом Корана», который нельзя нарушить.

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани, который собирается на второй срок, противник не только переноса плебесцита, но и альтернативных вариантов. Заявление избирательной комиссии сделано через день после того, как Гани сказал, что вариант временной администрации невозможен, и у страны нет другого пути, кроме президентских выборов.