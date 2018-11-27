В спорткомплексе «Касри варзиш» в Худжанде 26 ноября состоялся товарищеский матч между молодежными сборными Таджикистана и Афганистана по футзалу. Упорная встреча завершилась победой афганских футзалистов — 3:1.

Единственный гол в составе таджикской сборной забил Рабиджон Рабиев, сообщает официальный сайт ФФТ.

Сегодня, 27 ноября, молодежные сборные Таджикистана и Афганистана по футзалу проведут повторный товарищеский матч.

Игра состоится в худжандском спорткомплексе «Касри варзиш» и начнётся в 18:00.

Данные товарищеские матчи направлены на подготовку молодежной сборной страны к отборочному турниру чемпионата Азии-2019, который пройдёт с 1 по 4 декабря в Ташкенте.

В группе «В» таджикские футзалисты сыграют со сборными Кыргызстана (2 декабря) и Узбекистана (3 декабря).

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