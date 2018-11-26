Недавно министр обороны Таджикистана построил на своей малой родине в Бальджуване за счет личных средств современный медицинский центр. Это не первый случай, когда таджикские чиновники за собственный счет строят или ремонтируют дороги, парки, школы.

Шерали Мирзо, министр обороны Таджикистана

Генерал-полковник Шерали Мирзо построил современный центр здоровья за свои личные сбережения в кишлаке Дошманди сельского джамоата Сари Хосор Бальджуванского района Хатлонской области. Центр состоит из шести рабочих кабинетов – приемного покоя, диагностического кабинета, процедурной, родильного помещения, кабинета для обрезания мальчиков.

Центр здоровья, построенный на личные средства министра обороны Таджикистана Источник: пресс-центр министерства обороны РТ

Центр оснащён всем необходимым оборудованием. Шерали Мирзо также подарил Центру здоровья оборудованную автомашину скорой помощи.

Озода Рахмон, глава Исполнительного аппарата президента Таджикистана

Как стало известно «АП», новый парк имени Алишера Навои в городе Душанбе был возведен за счет личных средств Озоды Рахмон, главы исполнительного аппарата президента Таджикистана.

Парк открыли 27 сентября президент Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Озода Рахмон, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев в парке Алишера Навои в Душанбе фото пресс-службы президента Таджикистана

Территория парка занимает 2,23 гектара, он расположен на улице Бехзод. Парк (напротив КЧС) возведён с целью увековечения памяти узбекского поэта Низомиддина Алишера Навои и укрепления дружбы таджикского и узбекского народов. В парке установлен памятник великим мыслителям двух братских народов Нуриддину Абдурахмону Джами и Низомиддину Алишеру Навои.

Кохир Расулзода, премьер-министр Таджикистана

Душанбинский парк «Молодежное озеро», который 28 августа был сдан в эксплуатацию был полностью реконструирован за счет личных средств премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода. При этом источник в правительстве воздержался назвать сумму, которая была потрачена на реконструкцию.

Источник: пресс-служба президента РТ

Территория парка занимает 3,5 гектара, в парке вымощено плитами более 15 тысяч квадратных метров, 18 тысяч квадратных метров было озеленено. Для освещения парка установлено 267 фонарных столбов от 3 до 12 метров. Также на территории парка высажено более 500 редких декоративных деревьев и более 4 тысяч сезонных цветов, разбиты фонтаны. В парке имеется стоянка на 70 автомашин и новое административное здание.

Ранее Кохир Расулзода решил за счет своих средств и средств членов своей семьи отремонтировать 5 км дороги на своей малой родине – в джамоате Хистеварз Бободжонгафуровского района, и даже лично принял участие в церемонии укладки нового асфальта на некоторых улицах вышеназванного джамоата.

Давлатали Саид, вице-премьер Таджикистана

Накануне празднования 27-й годовщины Государственной независимости Таджикистана в Душанбе был сдан Парк культуры и отдыха «Восе», который открыли первый заместитель премьер-министра страны Давлатали Саид и председатель города Душанбе Рустами Эмомали.

Источник: Пресс-служба председателя города Душанбе

Как оказалось, этот парк, который расположен на улице Мухаммадиева района Сино в столице, возведён за счет личных средств Давлатали Саида. Он разбит на месте бывшего сквера на площади в 4 гектара. Здесь установлены детские качели, беседки, музыкальный фонтан с подцветкой, современное кафе, спортивная площадка и уголки с тренажёрами. Здесь высажено свыше 3500 декоративных тенистых деревьев и кустарников.

Раджаббой Ахмадзода, председатель Согдийской области

По инициативе главы Согдийской области Раджаббойа Ахмадзода была реконструирована и укреплена материально-техническая база общеобразовательной школы №5 города Худжанда, где учился сам глава Согда. Об этом ранее сообщала пресс-служба председателя города Худжанда.

Источник: пресс-служба председателя города Худжанда

Школа была построена еще в 1949 году, а нынешнее здание было сдано в эксплуатацию в 1968 году. Раджаббой Ахмадзода за свой счет полностью отремонтировал здание школы, спортивный зал и столовую. Он также вручил администрации школы две электронные доски и 10 компьютеров с принтерами, передав в дар школьной библиотеке 390 новых книг.

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