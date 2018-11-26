Оправданы ли страхи родителей за детей перед гаджетами? Можно ли в современном мире оставить ребенка без доступа в Интернет, и какие опасности его могут там подстерегать?

Так все-таки опасны ли гаджеты для ребенка?

«Планшет, телефон, компьютер, телевизор – всего лишь инструменты, которые мы можем использовать во благо, и во вред, - считает доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии МГМУ имени Сеченова - Алексей Данилов. – Многое зависит от того, как ребенок проводит время за гаджетами. Если он будет играть в шахматы, решать математические задачки в игровой форме, то тем самым сможет активно развивать интеллект, память, стратегическое мышление. А если будет тратить время на агрессивные стрелялки, повышающие уровень кортизола, гормона стресса, и угнетающе воздействующие на нервную систему, то может спровоцировать нарушения сна, снижение концентрации внимания, появление расторможенности и раздражительности».

фото с сайта bezopasnost-detej.ru

Во-первых, помогите ребенку сориентироваться в сети. Расскажите и покажите ему те сайты, которые вы знаете. Это сайты с позитивным и полезным контентом.

Во-вторых, вы можете выпустить его в интернет, но держать под контролем. В сети есть специальные программы, которые позволяют вам проконтролировать пребывание вашего ребенка в интернете: составить списки тех сайтов, где ему можно находиться, запретить переходы на другие сайты, ограничить его пребывание в интернете, а после получать отчеты о том, чем он занимался в сети.

Что это за программы?

Их на самом деле очень много. Расскажем про несколько самых популярных.

фото с сайта Depositphotos

NetPolice Child: программа для домашнего использования имеет 25 категорий сайтов для фильтрации, может блокировать работу различных мессенджеров (icq, msn, jabber), загрузку файлов (аудио, видео, архивы).

Kaspersky Safe Kids: кроме защиты компьютера от вирусов, спама и прочего обладает функцией «Родительский контроль», благодаря которому можно ограничивать доступ пользователя к сайтам и приложениям, в том числе, и по времени.

Power Spy: программу удобно использовать, чтобы узнать, чем заняты дети в отсутствие родителей.

Интернет-цензор: она пускает пользователей только на заведомо безопасные ресурсы, список которых компания-разработчик регулярно обновляет.

Instant WebKiosk: операционная система для детей, основана на Linux, содержит только браузер.

На что еще нужно обратить внимание?

Угроз в сети, к сожалению, много. Только через доверительные беседы с ребенком можно предотвратить многие из них. Например, ребенок должен знать, что раскрывать свои персональные данные в сети ни в коем случае нельзя.

Как правило, это те данные, которые позволяют идентифицировать определенного человека.

Вот несколько рекомендаций: не раскрывать информацию о себе, стараться менять дату рождения, можно даже менять окончание фамилии-буквы; поменьше постить фото квартиры, членов семьи, поездок, по которым злоумышленник может определить ваше ближайшее окружение, уровень дохода и интересов.

Конечно, в век информационной открытости и доступности этого придерживаться довольно сложно. Но взрослеющим детям еще можно все объяснить.

spb.aif.ru

Покажите ребенку, как создавать сложные пороли, которые легко запомнить. Это полезно и увлекательно. Например, сотрудники служб безопасности банков, просят сложный пароль, состоящий из не менее 9 символов, больших и маленьких букв, цифр.

Все правильно – чем запутаннее и нелогичнее пароль, тем сложнее злоумышленнику подобрать его. Но есть риск, что вы запутаете этим и самих себя.

Например, фраза «Все будет хорошо» слитно в английской раскладке с подчеркиванием и цифрой может выглядеть так "dct,eltn{jhjiJ_0", а другая фраза «Я самая красивая», - "zcfvfZ_rhfcbdfZ9".

Таким образом, получается надежный пароль и аутотренинг.

И не забываем каждые 2-3 месяца пароль менять.

Запомните еще одно важное правило и расскажите ребенку – никому не давать пароли от своих аккаунтов!

Что может сделать человек, взломавший, к примеру, страницу вашего ребенка в соцсетях? Может от его имени общаться со знакомыми, выманивать у них деньги обманным путем на телефон, рассылать троянские программы по считыванию информации пользователей – друзей, читать переписку и собирать информацию в разных неприятных для ребенка и родителя целей (и это далеко не всё!).

А как быть с YouTube? Дети его так любят

С этим вообще все просто. Если именно на этом канале частенько сидят ваши маленькие пользователи, примите несложные меры, чтобы между мультфильмами не появился взрослый контент, нежелательный к просмотру для малыша.

фото с сайта britmums.com

По сути, любая поисковая система, типа Yandex, Google имеет в своих настройках фильтрацию нежелательного контента для детей по возрастам. То же самое распространяется и на канал Youtube, где через настройки можно установить возраст пользователя. Тогда при поиске вероятность встретить взрослый контент будет минимальной.

А если дети все же перейдут по каким-то ссылкам и перед глазами возникнут нежелательные фото и видео?

Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться следующими способами фильтрации контента:

– Фильтрация сайтов и контента через роутер;

– Фильтрация сайтов и контента с помощью антивируса/брандмауэра;

– Фильтрация с помощью настроек аккаунта.

Экранная диета

Важно не забывать и о нагрузке, которую испытываю глаза ребенка в результате многочасового сидения перед монитором компьютера или просмотра планшета.

фото с сайта n-life.com.ua

Глаз ребенка растет вплоть до 18 лет, говорят специалисты, у него слабые стенки. При постоянной перегрузке и избыточном давлении, которые вызывает длительное пользование электронными гаджетами, глаз начинает расширяться, стенки растягиваются и глаз становится большего размера, чем нужно.

Так развивается близорукость – миопия. Если размер глаза превышает норму на 0,3 мм – это уже близорукость с показателем -1. За несколько часов в сутки, проведенных с планшетом, ребенок может расплатиться своим здоровьем.

Старайтесь свести пребывание ребенка в помещении с гаджетом в руках до минимума, рекомендуют офтальмологи.

И еще

Еще не так давно общество было напугано слухами вокруг суицидальных игр в интернете. Сначала это была игра «Синий кит», потом «Розовый пони»…

Достоверных доказательств, что именно из-за этих игр в России были зафиксированы случаи самоубийств среди подростков, нет. Тем не менее, применить некоторые шаги для безопасности вашего ребенка в сети все-таки стоит.

Партнером проекта "Мой ребенок" является представительство ЮНИСЕФ в Таджикистане. Мнения экспертов и авторов публикации могут не совпадать с мнением ЮНИСЕФ.

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