АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

- Молодежная сборная Таджикистана до 20 лет проведет товарищеский матч против сборной Афганистана. Встреча состоится в спорткомплексе «Касри Варзиш» в Худжанде, начало в 18:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 27 НОЯБРЯ

1932 – Указом президиума ЦИК ТССР образован город областного подчинения Хоруг.

1963 – В Душанбе открылся масложиркомбинат.

2010 - Япония сдала в эксплуатацию после реконструкции автотрассу Дусти-Нижний Пяндж, которая соединяет РТ с Афганистаном.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 27 НОЯБРЯ

1915-1945 года – родился Герой Советского Союза Исмат Шарифов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью -2+3, днем 1-6 тепла.

По Хатлонской области – Облачно, дождь, (выше 2200м снег) местами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 5-10 тепла, по ВГБАО ночью 8-13 мороза, днем -1+4.

По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 1-6 тепла.

По городу Душанбе – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, дождь. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 6-8 тепла.