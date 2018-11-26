Один из самых сложных периодов в жизни всякого стартапера – ожидание инвестиций. Причём, вместе с первыми деньгами приходит не только возможность оплатить накопившиеся счета, но и уверенность в завтрашнем дне. К сожалению, преодолеть этот период удаётся не всем.
На чём экономить можно?
Многие стартапы Кремниевой долины начинали в гаражах, наши стартаперы за небольшим исключением тоже. Например, руководитель рекламного агентства Monday Agency Ахмадали Тоджиддинов рассказывает, что экономить приходилось практически на всём, в том числе и на офисе.
- Вместо офиса у нас было кафе. Мы встречались с командой за чайником черного чая с лимоном за 3 сомони в душанбинском кафе «Бистро». Потом брали еще один чайник, и сидели целый день. Офиса не было, в технике не нуждались, использовали ноутбук, и он был один на троих-четверых. Если нужно было что-то распечатать, ходили к друзьям, - рассказывает он.
На первых порах Тоджиддинову приходилось работать на основной работе, получать зарплату, после работы бежать в свой «мобильный офис», и тратить заработанные деньги на новый проект.
Мубориз Субхонов – основатель IT-компании «Шедевр» говорит, что когда запускал первый проект, то расходов практически не было.
- Сразу строятся, и запускаются только фабрики и заводы, а в малом бизнесе новые компании в форме зародыша развиваются по мере увеличения продаж. То есть сначала вы встречаетесь в кафе, затем переходите в офис, - объясняет Субхонов.
Жёсткой экономии на первых порах придерживались и в МДО «Алиф-Сармоя». По словам соучредителя компании Абдулло Курбанова приходилось экономить буквально на всем.
- Начиная с зарплаты, например, мы установили себе зарплату в разы ниже той, которую получали за рубежом, - говорит Курбанов.
Он вспоминает, как команда «Алиф Сармоя» заселилась в маленький офис (20 квадратных метров), с минимальными условиями.
- Наша компания родилась во время кризиса, поэтому экономия у нас на уровне ДНК. Мы и сейчас пытаемся экономить на тех вещах, на которых можно. Например, до сих пор арендуем здание, а не покупаем собственное, - говорит Курбанов.
А вот создатель проекта Menu.tj и digital-маркетолог Парвиз Рузиев категорически не согласен с тем, что стартаперу нужна жесткая экономия.
- Я считаю, что команда должна работать в самых лучших условиях. Чтобы было желание приходить в собственный офис, - объясняет Рузиев. - Мой первый офис был заставлен цветами, которые я выращивал долгие годы, а мебель там была белого цвета. На площади в 30 квадратных метров мы поместили большую доску, кулер с водой, и три больших постера в рамках из настоящего дуба.
Но, Рузиев добавляет, что когда они понимали, что денег становится мало, брали заказы, и создавали сайты для компаний из разных стран мира.
- Для команды, которая создала полноценный электронный кошелек (кошелек AnyPay, сейчас проект в стадии заморозки, - ред.), сделать сайт было проще простого. Кроме того, на первом этапе нам помогла субсидия (5000€), которую мы получили, выиграв конкурс от GIZ, как лучший стартап.
На чём экономить нельзя?
- Самое главное, это не экономить на специалистах. Правда, людей, знающих свое дело мало, но если они есть, это большой успех, а офисы, дорогая техника, и все остальное приходит потом, - говорит Ахмадали Тоджиддинов.
Но, похоже, в «Алиф Сармоя» в самом начале своего пути экономили и на специалистах.
- Я не могу вспомнить, на чем нельзя экономить стартаперу. На всем можно экономить – на своих зарплатах, на расходах на маркетинг. В первое время, мы всё делали сами, и нас было четверо, двое работали полный рабочий день, двое полдня, - рассказывает Абдулло Курбанов.
Что касается маркетинга, в «Алиф Сармоя» долгое врем не тратились на покупку больших билбордов, роликов на телевидении, использовали социальные сети.
- Мы с Зухуршо лично ходили в магазины, и предлагали продукцию нашей компании. Так мы нашли первых клиентов. Они узнали о нас не через рекламу, мы им сами рассказали про себя, - говорит Курбанов.
Он объясняет, что в «Алиф-Сармоя» был использован такой метод становления - предложить рынку услугу с минимальными расходами, выявить потребность на услугу, и если она есть, то только тогда увеличивать расходы и инвестиции.
Курбанов говорит, что в целом, за 4,5 года работы у «Алиф-Сармоя» было три этапа вложения инвестиций.
- Первый, это когда мы поверили в Алиф, и направили на развитие компании своё время, энергию и серьезную сумму денег. Некоторые из нас продали свою недвижимость, я лично поставил все деньги, которые удалось скопить за рубежом, хотя мне советовали вложить их в недвижимость за рубежом. Второй этап – поддержка со стороны соотечественников, особенно тех, которые живут в Европе и Америке. Они вложили свои деньги в наше МДО в качестве депозитов. В первые два года они нас очень поддержали. И наконец, третий этап, это уже более трех тысяч соотечественников, которые доверяют принципам нашей организации и хранят свои сбережения у нас.
Как реагирует команда и окружение?
- Как вела себя ваша команда? Трудный вопрос! Когда ты создаешь продукт в нашей экономической среде, ты часто сталкиваешься с трудными задачами, и это не может не влиять на поведение людей в команде. Мы все переживали, и обстановка частенько накалялась до предела. Однако желание идти дальше гасило огонь, и мы снова и снова делали свою работу, - вспоминает Парвиз Рузиев.
Эксперты признаются, что команда для стартапа должна покрывать все его нужды, можно платить только за разовые работы, но если приходится кому-то регулярно платить за работу, то лучше брать такого специалиста в команду, давать ему долю или обещать золотые горы в будущем. Другой выход, осваивать нужную сферу самостоятельно.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются стартаперы, тем более в Таджикистане, это мнение окружающих.
- Друзья и родственники не советовали нам открывать кредитную организацию, они говорили, что нам стоит вкладывать свои силы и деньги за пределами государства. Друзья уверяли, что мы теряем свое время, - говорит Курбанов, - дело в том, что мы не открывали «Алиф-Сармоя», чтобы зарабатывать деньги.
Конечно, если вы работаете честно, то вам будет дан хлеб насущный, но наша первая цель не заработать деньги, а развиваться и создать место, в котором другие люди будут зарабатывать честным трудом. Сегодня, к счастью, у нас уже более 160 сотрудников, и для меня их развитие является самым большим достижением. Я думаю, мы выбрали правильный путь.
Советы от Гульбахор Махкамовой, одной из основателей «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», председателя НАДЖТ
- Если, у вас есть что-то, что вы можете предложить людям - продукт или услуга ничто не должно вас останавливать. «У меня отличная идея для бизнеса, но у меня нет денег, чтобы реализовать её», - это не оправдание. Хорошая идея всегда придает силы, привлекает людей и капиталы.
В начале любого дела трудно, приходится быть адаптивным, креативным и экономным. Когда я начинала, то чаще экономила на зарплате, но привлекала в свою команду талантливых людей, которые разделяют саму идею. В начале пути все собственники делают всё сами, выполняют несколько функций одновременно, и чаще всего бесплатно. Нет начальников, нет подчиненных, все работают в атмосфере одной творческой лаборатории.
Думаю, что лучше начинать с бизнеса, ориентированного на сервис, это легко и не требует большого стартового капитала. Можно наработать предпринимательский опыт, и средства, потом переходить на производственный бизнес.
Многие таджикские предприниматели сначала занимаются торгово-посреднической, логистической деятельностью, накапливают средства, а затем инвестируют в производственный бизнес. При отсутствии доступа к длинным и недорогим кредитам, это самый оптимальный и доступный для таджикского предпринимателя путь накопления стартового капитала.
У меня опыт создания восьми институтов с различной организационной формой с нуля в Таджикистане, и два на стадии запуска в США. Я никогда не бралась за реализацию идеи в одиночку. Всегда находила (или они сами меня находили) людей, с которыми можно начать работу.
Если в твой успех верит хотя бы еще один человек, а лучше пять или шесть, то это уже показатель того, что идея жизнеспособна. А дальше, это упорный труд, энтузиазм и вера, и это самые важные составляющие успеха предприятия - важнее инвестиций.
Я видела на своем пути разных людей, и тех, кто сошел с пути при первых трудностях, и тех, кто шел до конца, и тех, которые до сих пор рядом со мной. Природа и сущность человека, философские понятия, невозможно дать объяснение поведению, есть множество факторов, которые влияют на человека. Управление людьми и есть самое сложное в бизнесе. Не капитал, а люди составляющая успеха любого дела.
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