Президент Украины Петр Порошенко потребовал от российских властей освободить украинские судна и их экипажи, задержанные в Керченском проливе. Его обращение опубликовано на сайте президента Украины.

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые были грубо задержаны в нарушение международного права и судьба которых неизвестна. Мы требуем срочно передать их украинской стороне вместе с кораблями», - заявил он, пишет Новая газета.

Украинский президент подчеркнул, что ожидает быстрой реакции на свое обращение.

25 ноября Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о незаконном вхождении трех украинских военных кораблей — двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира«Яни Капу» — в территориальные воды России.

Они направлялись из Одессы в Мариуполь, но их отказались пропускать через Керченский пролив из-за того, что они предварительно не подали заявки на проход судов.

Украина утверждает, что отправляла запросы, однако не получила на них ответа. Россия после инцидента перекрыла Керченский пролив для гражданских судов и возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. В настоящее время движение гражданских судов по проливу возобновлено.

ФСБ применила оружие для задержания украинских кораблей, которые, как утверждает ведомство, незаконно пересекли российскую границу. По данным службы, трое украинских моряков ранены, им оказана медицинская помощь. Однако Киев говорит о как минимум шести раненых.

Как заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, на задержанных украинских суднах находятся 23 человека, их судьба неизвестна. Украина официально называла случившееся «актом военной агрессии».

В связи с произошедшим состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, участники которого проголосовали за введение военного положения в стране на 60 суток.

Украинская армия приведена в полную боевую готовность.

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