Женская национальная сборная Таджикистана, стартовавшая с победы над Кыргызстаном (1:0) на турнире «CAFA Women’s Championship 2018» в Ташкенте, вчера разгромно проиграла второй матч Узбекистану со счетом 0:11.

В Ташкенте продолжается турнир «CAFA Women’s Championship 2018» с участием женских национальных сборных стран-участниц Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации. В своем дебютном поединке женская сборная Таджикистана обыграла команду Кыргызстана со счетом 1:0. Однако, во втором туре таджикские футболистки не смогли оказать сопротивление хозяйкам поля – узбекистанкам.

«Мы ожидали большего от наших соперниц, но таджикская команда оказалась также не способна противостоять нашим как индивидуально каждый игрок, так и в командных действиях. Особенно заметны были провалы при скоростных выходах наших по флангам». – отмечается в обзоре о матче на сайте www.sports.uz.

После матча главный тренер сборной Таджикистана Сулаймон Бобокалонов отметил:

"Мы смотрели игру сборной Узбекистана с Афганистаном, в котором хозяйки поля победили со счетом 20:0. Честно говоря, наши девочки немного испугались. Хоть я им сказал, что такие встречи с топовыми командами, как Узбекистан, для нас очень полезны, и не надо их бояться, а надо учиться и стараться играть, как умеем. Обыграли Кыргызстан, но это не показатель, если мы хотим расти, нужна вот такая школа... По всем линиям мы явно были слабее, будем учиться дальше".

"А по сборной Узбекистана просто: команда очень сильная. Мы играли недавно отбор на ОИ, вот Китайский Тайпэй нам 9 забил. Но из них 7 во втором тайме, когда мы уже устали и посыпались. А тут с первых минут всё расставлено по местам: мы диктуем, а вы учитесь (!). Спасибо вам за науку!".

Бахром Норсафаров, главный тренер женской сборной Узбекистана, рассказал на послематчевой пресс-конференции, что после первой игры его команда исправила позиционные ошибки: "В целом это удалось, но тут же вскрылись другие недоработки: теперь целью работы станет их устранение".

Матчи 3-тура пройдут в Ташкенте 27 ноября. В этот день сборной Таджикистана предоставлен отдых. Играют Иран – Узбекистан, Кыргызстан – Афганистан.

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