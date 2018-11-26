Правительство Таджикистана прогнозирует сниэение официального курса национальной валюты по отношению к американскому доллару до конца будущего года всего на 3%.
Авторы Программы государственных внешних заимствований РТ на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2021 годы ожидают, что в 2019 году один доллар США будет равен 9,70 сомони.
В настоящее время, согласно установленному Национальным банком Таджикистана курсу, соотношение доллара к сомони составляет 9,42 за $1.
В 2020 году, в соответствии с прогнозами правительства, 1 доллар будет стоить 10,20 сомони, а в 2021 году – 10,80 сомони.
Таджикская валюта с начала нынешнего года обесценилась к доллару на 6,8% - с 8,81 сомони за один доллар в начале года она вросла до 9,42 сомони на сегодняшний день.
Наиболее сильно в этом году американская валюта укрепилась по отношению к сомони во второй декаде июля – на 2,7%.
Обесценивание национальной валюты к американской валюте в регуляторе тогда объясняли, в первую очередь, снижением курса российского рубля к доллару.
Снижение курса сомони аналитики НБТ также связывали с отрицательным внешнеторговым балансом (более $1 млрд), увеличением производственной и коммерческой деятельности, ростом валютных расходов государственного бюджета для строительства важных стратегических объектов, а также воздействием сезонных факторов.
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Chel7
Это какой великий экономист такое написал?
"Правительство Таджикистана прогнозирует рост официального курса национальной валюты по отношению к американскому доллару до конца будущего года всего на 3%".
"...в 2019 году один доллар США будет равен 9,70 сомони... соотношение доллара к сомони составляет 9,42 за $1"
Это не рост национальной валюты по отношению к доллару США, а рост доллара по отношению к сомони.
Гарми7
Это говорит о компетентности дающих прогнозы. То что они установили в своем банке такой курс это конечно интересно, но это будет правдой только тогда, когда можно будет ПРИОБРЕСТИ этот самый доллар по этому курсу плюс маржа за обмен.
Ухраб8
В ответ на растущий бюджетный дефицит РТ, нацалюта обваливается. Но, т.к сомони, как мусорная, не ликвидно на бирже, то правительство может без риска давать умеренные прогнозы, какие им взбредут в голову, зная, что сомони в мире никому не нужен. Ну, а в случае иных цифр, кто там вспомнит об их прогнозах?