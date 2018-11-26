Торжественное открытие нового символа любви к Худжанду состоялось накануне празднования Дня Государственного флага Республики Таджикистан.
В честь Года туризма и развития народных искусств, объявленного Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, компания «МегаФон Таджикистан» установила в центре Худжанда арт-объект с надписью «I love Khujand». Это не только признание в любви родному городу: объект будет способствовать популяризации его имени, позволит создать пространство, привлекательное для жителей и туристов.
Торжественная церемония открытия знака «I love Khujand» собрала сотни горожан. Они смогли сделать первые фото на фоне новой достопримечательности – компания «МегаФон Таджикистан» обустроила для этого специальную фотозону и организовала Wi-Fi-доступ к скоростному мобильному интернету, чтобы жители могли делится своими фотографиями в социальных сетях в режиме реального времени.
Почетными участниками церемонии открытия новой достопримечательности стали Директор историко-культурного комплекса «Худжандская крепость» Ибрагимов ИБРАГИМ Сангинович и Руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ. Они поблагодарили «МегаФон Таджикистан» за подарок и отметили, что такие объекты очень популярны за границей: они вызывают большой интерес у гостей города и становятся одними из главных мест, где туристы делают памятные фото.
«Приятно, что у нас тоже появился современный объект, благодаря которому название древнего Худжанда, чья история насчитывает более 2 500 лет, станет известно далеко за пределами Таджикистана. И, конечно, подарок компании «МегаФон Таджикистан» оценят сами жители Худжанда – наверняка этот объект станет популярным местом встреч горожан», – отметил главный редактор ТРК «Танин» Кудратулло РАХМАТОВ.
«Наша цель – работать на благо жителей Согда, отвечая их ожиданиям. Поэтому мы решили подарить горожанам арт-объект, о котором они так много просили в социальных сетях. Кроме имени у города, у региона должен быть символ, который формирует эмоциональное отношение жителей и туристов к этому месту. Надеемся, что арт-объект «Я люблю Худжанд», выполненный по авторским эскизам, станет новой достопримечательностью Согдийской области», – сказал Руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.
Новый яркий и позитивный символ «I love Khujand» находится в самом центре города на площади театра имени Камоли Худжанди и напротив Историко-культурного комплекса «Худжандская крепость», которые считаются наиболее посещаемыми местами у жителей и гостей города.
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Кулли ахбор
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Ухраб6
Мама говорит, что любовь, как автобусы — обязательно придет следующий.
Rajab7
Молодцы! Отлично! Город стал еще красивее.
Спасибо МегаФон!!!
ardasher8
Молодцы! вот это круто, Мегафон спасибо огромное за такой подарок. Удивили как всегда!