В Кашкадарьинской области в колонну военных автомобилей, выдвигавшихся для проведения учений, врезался автомобиль. В ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана, пишет "Фергана".

Инцидент произошел сегодня около 8:00, на автомобильной дороге Шахрисабз-Карши. На одном из перекрестков в колонну военного транспорта, несмотря на предупреждающие указания инспекторов военной автомобильной инспекции, которые регулировали движение, въехал автомобиль Lacetti.

Он столкнулся с грузовиком «ЗИЛ-131», в результате чего погибли три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля, еще один пассажир получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что утром 26 ноября войска Узбекистана были подняты по тревоге для проведения самых масштабных военных учений в истории страны. В ходе комплексной проверки будет отрабатываться управление войсками центральным аппаратом минобороны и организованный выход войсковых соединений в указанные районы.

Об учениях были проинформированы соседние государства. Министерство иностранных дел Узбекистана направило дипломатические ноты, в которых отмечается, что «мероприятия проводятся в строгом соответствии с ранее принятыми обязательствами Узбекистана по отношению к другим государствам и не направлены против их интересов».

Напомним, в августе Узбекистан провел первые совместные учения с Таджикистаном. Они прошли на стыке государственной границы Таджикистана, Узбекистана и Афганистана.

В ходе учений отрабатывалось взаимодействие между пограничниками двух государств. Были задействованы автомобильная и бронетанковая техника, военно-транспортная авиация, пограничные сторожевые катера. Командующие оценили учения как успешные.

Согласно рейтингу Military Strength Ranking 2018, армия Узбекистана является сильнейшей в Центральной Азии и входит в топ-40 армий мира. По оценкам, численность узбекистанской армии составляет около 76 тысяч человек.