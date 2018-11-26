Управление ГАИ МВД Таджикистана объявило о проведении республиканского конкурса на лучший детский рисунок «Безопасный город глазами детей – 2018».
Конкурс проводится согласно распоряжению министра внутренних дел, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.
Отмечается, что целью конкурса является пропаганда соблюдения Правил дорожного движения среди детей и подростков, предотвращения дорожно-транспортных происшествий с их участием, а также поощрение учащихся учебных заведений к изучению правил дорожного движения.
Конкурс, в котором могут принять участие дети от 8 до 13 лет проходит с 25 по 29 ноября.
Победители конкурса будут приглашены в здании Управления ГАИ МВД Таджикистана 29 декабря, где состоится церемония их награждения.
За 10 месяцев текущего года в Таджикистане зарегистрировано 1 тыс. 109 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП погибли 337 человек, 1 тыс. 157 человек получили ранения, об этом сообщает пресс-центр министерства здравоохранения и социальной защиты республики.
Отмечается, что в аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 1 тыс. 138 ДТП, в которых погибли 389 человек, и ранены 1 тыс. 184 человек.
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Alibek10
Вы лучше по больше строили бы подземные переходи или над земные переходи. Зачем нарисовать рисунки после этого что то изменится ? Я не понимаю зачем Вам столько светофор и пешеход? Когда строят большие дороги там нет подземные переходи. Детский сад строили там у себя со своими рисунками!!
Ashur11
Не дай Бог дети нарисуют и напишут Душанбе для душанбинцев, понаехавшие вооон...
сразу в ряды ... и их припишут.
Ничего не рисуйте детки ...