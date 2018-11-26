Глава Таможенной службы при правительстве Таджикистана Хуршед Каримзода выступил за налаживание ввоза в республику высококачественного птичьего мяса из США.

На встрече с представителем министерства сельского хозяйства США в городе Анкара Кристиной Строссман главный таджикский таможенник высказался за укрепление экономических связей и товарооборота между двумя странами, сообщает пресс-служба Таможенной службы.

В ходе встречи был обсужден в частности вопрос относительно предотвращения поступления на рынок низкокачественной продукции.

Каримзода отметил, что Таджикистан выступает за налаживание ввоза в страну предпринимателями качественного птичьего мяса и современного оборудования для развития птицеводческой отрасли в РТ.

Кристина Строссман подчеркнула, что целью Минсельхоза США является не только развитие коммерческих отношений, но и оказание технической помощи и содействие в получении льготных кредитов от американских компаний.

Она отметила, что ряд американских компаний, такие, как CLDP, готовы финансировать различные сферы таджикской экономики.

"Мясо преткновения"...

Напомним, в начале нынешнего года из-за проблем, связанных с импортом некачественного птичьего мяса, главы некоторых ведомства получили выговоры, а некоторые - были сняты с занимаемых должностей.

До этого на правительственном заседании, которое прошло в конце прошлого года, президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил недовольство уровнем контроля за качеством ввозимых в страну продуктов питания, в частности, птичьего мяса.

Президент тогда заявил, что «ввозимое мясо птицы является низкокачественным и порой просто вредно для употребления».

По этой причине тогда решениями правительства страны с занимаемых должностей были освобождены директор Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции республики Ибодулло Курбониён. А также глава Службы ветеринарного контроля Минсельхоза Таджикистана Шерали Вазиров и начальник Госслужбы по санитарному и эпидемиологическому контролю Минздрава Холмахмад Каримзода.

Главам же Таможенной службы и Налогового комитета Абдуфаттоху Гоибу и Нусратулло Давлатзода были объявлены выговоры.

Позже, 18 января этого года, решением правительства РТ Абдуфаттох Гоиб был уволен с поста главы таможни с формулировкой «в связи с переходом на другую работу».

До настоящего времени его никуда не назначили.

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