Численность сотрудников ОАХК «Барки точик» за последний год сократилась на 1 тыс. 30 человек.

Количество сотрудников «Барки точик» по состоянию на 31 декабря 2017 года составило 11 тыс. 178 человек, говорится в Аудите отчетности энергохолдинга за 2017 год. Отмечается, что на эту же дату в 2016 году на «Барки точик» работало 12 тыс. 208 человек.

Ранее, в «Барки точик» сказали «АП», что штат сотрудников сокращается в рамках плана по реорганизации энергохолдинга.

Созданная для этих целей рабочая группа изучила вопросы, связанные с дублированием функций сотрудниками, ненужности содержания отдельных штатов, необходимости упразднения некоторых подразделений.

«Сокращение штата компании, прежде всего, направлено на улучшение финансовой ситуации энергохолдинга Таджикистана», - отметили в «Барки точик».

Отметим, что процесс реструктуризации «Барки точик» начался в 2012 году и завершается в нынешнем году.

Правительство планировало до конца этого года создать на базе энергохолдинга две новые компании, которые будут работать самостоятельно.

Энергохолдинг передал Госкомитету по инвестициям и управлению госимуществом список основных средств, которые передаются создаваемым акционерным обществам - «Передающие электрические сети» и «Распределительные электрические сети».

После рассмотрения и одобрения списка Госкомимуществом будет принято постановление правительства, на основании которого завершится процесс разделения энергохолдинга на две компании

Общая кредиторская задолженность «Барки точик» на начало второго полугодия этого года составила свыше 15,1 миллиардов сомони (более $1,6 млрд.).

Задолженности по привлеченным кредитам для осуществления инвестиционных проектов на начало этого года составили 11 миллиардов сомони.

Кроме того, энегохолдинг на начало второго полугодия задолжал по налогам (109,2 млн. сомони), перед Сангтудинской ГЭС-1 (1 млрд. сомони) и ГЭС «Сангтуда-2» (1 млрд. 221,5 млн. сомони), а также перед ОАО «Ориёнбанк (1,8 млрд. сомони) и за счет покупки и поставки угля (14,8 млн. сомони).

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