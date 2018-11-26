Национальный банк Таджикистана предоставил лицензию на осуществление страховой деятельности компании «Сипехр».
В соответствии с решением правления НБТ компания «Сипехр» может заниматься различными видами добровольного страхования, в частности добровольным страхованием строительных и монтажных работ, имущества и гражданско-правовой ответственности, сообщает пресс-служба регулятора.
Компания включена в Единый государственный реестр профессиональных участников страхового рынка Таджикистана.
Отметим, что в этом году ранее две страховые компании – «Сугуртаи милли» и «Сугуртаи Начот» прекратили свою деятельность.
На рынке страхования Таджикистана в настоящее время работают около 20 различных страховых компаний, две из которых являются государственными – ГУП «Таджиксугурта» и ГСК «Таджиксармоягузор».
Среди частных компаний сравнительно активными на страховом рынке страны являются «Лидер иншуренс», «Муин», «Труд», «Эсхата сугурта».
Законодательством республики предусмотрено страхование субъектов и объектов по 43 видам деятельности.
На рынке превалируют такие виды страхования, как имущественное страхование, личное страхование, страхование ответственности и страхование жизни.
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Кулли ахбор
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Мансур11
А вообще сперва разъяснительно народу как действует страховка и что это вообще.
Ухраб Мансур8
Ну, во-первых есть Гугл, а во-вторых, они вам с радостью всё разъяснят, лишь бы вы чёнить застрохували, а после они вам объявят нестраховой случай. Управы на них не найдёте и за полжизни.