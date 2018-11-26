За девять месяцев 2018 года таджикским властям удалось вернуть на Родину 68 граждан, которые получали незаконно религиозное образования за рубежом, сообщается на официальном сайте МВД республики.

По данным МВД страны, на сегодняшний день число граждан Таджикистана, которые остаются за рубежом и получают там незаконное религиозное образования составляет 289 человек.

За 9 месяцев этого года в страну добровольно вернулись 163 граждан, которые воевали за рубежом в рядах боевых формирований, были последователями запрещенных в республике радикальных течений и движений «Салафия», «Ансараллах» и «Группы 24».

Напомним, нижняя палата парламента Таджикистана в мае 2011 года одобрила поправки в закон «О свободе совести», согласно которым желающие изучать религию за рубежом обязательно должны получить согласие правительства.

Разрешение, которое будет выдаваться уже после получения в Таджикистане начального религиозного образования, должно быть оформлено сразу в двух ведомствах - министерстве образования и комитете по делам религий при правительстве.

В парламенте Таджикистана тогда отметили, что в республике религиозное образование получают 1,5 тыс. студентов Исламского университета в Душанбе. Еще около 6 тыс. человек официально учатся в 19 медресе (мусульманских религиозных школах), одной гимназии и двух школах светско-религиозной направленности.

В конце августа 2010 года президент Эмомали Рахмон выразил серьезные опасения по поводу обучающихся в зарубежных религиозных заведениях гражданах страны, которые возвращаются на родину уже «террористами и экстремистами». Он призвал родителей этих учащихся незамедлительно вернуть своих детей на родину.

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