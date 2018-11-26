Россия захватила три украинских корабля в Черном море. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение ввести в стране военное положение. А Россия запросила срочную встречу членов Совета безопасности ООН на 11 утра понедельника (20.00 дшб.).

Что произошло?

Утром 25 ноября ФСБ объявила о нарушении российской границы кораблями ВМС Украины. По сообщениям ведомства, три военных корабля вышли в Черное море и направились к Керченскому проливу, не подав предварительно заявки на проход судов, пишет Медуза. Пролив перегородили сухогрузами и закрыли для гражданских судов. Российский пограничный корабль протаранил украинский буксир, следовавший в группе из трех кораблей. Россия отправила на патрулирование Керченского пролива боевые самолеты. Украина объявила Россию в «откровенно агрессивных действиях».

Вечером Украина сообщила об обстреле и захвате своих кораблей Россией. По данными украинских ВМС, российские пограничники с применением оружия остановили три корабля: артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», следовавшие из Одессы в Мариуполь.

В результате получили ранения шестеро украинских военнослужащих, а корабли были захвачены пограничной службой ФСБ. Всего их экипажи насчитывают более 20 человек. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал в твиттере видео тарана российским катером украинского буксира и снова обвинил Россию в агрессии.

ФСБ подтвердила захват украинских кораблей и ранение трех военнослужащих. Раненым оказана помощь. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по факту нарушения кораблями ВМС Украины государственной границы РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в провокации. «Бандиты с большой дороги, - написала она в фейсбуке. - И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии».

Какова была реакция?

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение ввести в стране военное положение и попросил Верховную Раду провести в понедельник 26 ноября внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса. Об этом Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны пишут fakty.ua.

Порошенко отметил, что Украина не собирается вести наступательные действия. По его словам, военное положение не будет означать немедленной мобилизации. При этом Порошенко попросил военнослужащих резерва первой очереди быть в готовности.

Президент Украины заверил, что в стране «не будет ограничения конституционных прав и свобод граждан».

Россия в свою очередь запросила срочную встречу членов Совета безопасности ООН на 11 утра понедельника (19.00 мск) по ситуации, сложившейся в Азовском море, сообщил журналистам заместитель постоянного представителя РФ во всемирной организации Дмитрий Полянский, пишет Коммерсант.

«В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности», - сказал Полянский.

В НАТО и ЕС заявили, что следят за ситуацией в Керченском проливе, и призвали стороны не допустить эскалации. В заявлении НАТО отмечалась приверженность альянса суверенитету Украины. Россию призвали обеспечить украинским кораблям и судам беспрепятственный доступ в порты Азовского моря. Руководство Евросоюза также призвало Россию восстановить свободу прохода украинских кораблей по Керченскому проливу, а обе стороны - действовать «максимально сдержанно».