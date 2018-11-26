Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров подверг резкой критике работу соответствующих членов правительства республики по вопросам привлечения иностранных инвестиций в экономику страны.

Он заявил, что в Таджикистане на сегодняшний день приняты «правильные» законы, решения, постановления для привлечения инвестиций, но не созданы условия для инвесторов.

«Соответствующие члены правительства Таджикистана не ищут инвесторов, инвесторы тщетно ищут их. Когда инвесторы прибывают в Душанбе, порой наши министры их не принимают, на их письма и предложения не отвечают», заявил Зухуров, на очередном заседании нижней палаты парламента страны, которое состоялось 23 ноября.

При этом спикер заявил, что ежегодно представляемые правительством Таджикистана налоговые льготы не всегда являются эффективными.

«В 2018 году по предложению правительства парламент предоставил налоговые льготы коконоводам страны, но эффект был отрицательным, если в 2017 году в стране было произведено 880 тонн шелкопряда, после предоставления льгот в 2018 году было произведено на 140 тонн меньше», отметил спикер.

Шукурджон Зухуров подверг резкой критике работу Министерства промышленности и новых технологий Таджикистана. По словам спикера, в текущем году в сфере промышленности Таджикистана было сокращено свыше 4 тыс. рабочих мест.

«Товары произведенные таджикскими промышленниками на общую сумму свыше 2 миллиардов сомони хранятся на складах, они не нашли покупателей», заявил Зухуров.

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