АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 25 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
- В Душанбе продолжится выставка ковров и сюзане ручной работы. С 9:00 до 18:00 в Зале «Миллат» отеля «Серена».
- Женская национальная сборная Таджикистана по футболу сыграет против сборной Узбекистана на турнире «CAFA Women’s Championship 2018», в Ташкенте.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 НОЯБРЯ
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
1925 – Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о преобразовании Таджикской областной партийной организации КП Узбекистана в КП Таджикистана.
1974 – Открылось железнодорожное движение по маршруту Душанбе-Термез-Кургон-Теппа
2007 – С участием Митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Владимира состоялось открытие часовни в городке 201-й российской военной базы.
2008 - Президент Э. Рахмон открыл восстановленный после пожара главный корпус ТГМУ и провел встречу с медицинскими работниками страны.
2008 - Президент Э.Рахмон открыл военный госпиталь для военнослужащих Национальной гвардии.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 НОЯБРЯ
1887-1943 года – родился русский генетик, ботаник и географ, исследователь Таджикистана Николай Вавилов.
1934-1984 года – родился композитор Дости Орзуев
1938-2007 года – родился заслуженный работник Таджикистана Асрор Рашидов
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Облачно с прояснениями, местами осадки (дождь, снег) , в отдельных горных-предгорных районах сильные. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 5-10 тепла, в горах ночью -4+1, днем 2-7 тепла.
По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, дождь (выше 2200 м снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 7-12 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью 3-8 тепла, днем 5-10 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, местами осадки (дождь, снег), местами по западу ГБАО сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью -3+2, днем 3-8 тепла, по востоку ГБАО ночью 9-14 мороза, днем 0-5 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, в долинах дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные . Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 8-13 тепла, в горах ночью -2+3, днем 3-8 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, ночью и утром дождь, временами сильный, днем без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 10-12 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 6-8 тепла.
По городу Бохтар – Облачно с прояснениями, дождь ночью временами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Хорог – Облачно с прояснениями, осадки (дождь, снег), ночью и утром временами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 3-5 тепла.
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