У известного таджикского ресторатора Муссо Шорахматуллаева взял интервью Едгор Исламбеков основатель первого в Душанбе кафе здорового питания «Iron King».

Беседа продолжалась более 40 минут, и получилась довольно интересной.

Вот некоторые цитаты из этого интервью.

- Ресторанный, это один из немногих бизнесов, когда результат получается сразу. Человек пришел, заказал, поел и одно из двух - или он вас пошлет с вашей едой и скажет, что вы отвратительно готовите, и вообще это не ресторан, а помойка, или он скажет огромное спасибо и, вдобавок, еще и заплатит.

- Новый проект надо начинать на новом месте. Смена места, другая аура, другая энергетика.

- Идеальный рестораторский проект, это когда отец работает на кухне, сын на кассе, дочери обслуживают. Отец готовит блюда, которые не готовит никто.

Ещё больше мудрых советов, интересных умозаключений смотрите в этом интервью.