23-летний таджикистанец Даниэль Рустамов недавно прошел в очередной тур российского музыкального телепроекта «Голос-7». Это не первый его конкурс, но каждый раз у молодого таланта никак не получается продвинуться дальше. Мы спросили у него, насколько это сложно – делать карьеру в шоу-бизнесе.
- Расскажите, как вы попали на этот конкурс, почему решили пойти именно туда? И какой по счету это ваш конкурс?
- С момента моего приезда на учебу в Москву в 2015-м году, я три года подряд пытался попасть на проект "Голос", но все мои попытки были провальными. Но, несмотря на неудачи, мысль, что я должен попасть в "Голос" и быть первым таджикистанцем, который выступит на этой сцене, не покидала меня. И, наконец, в третий раз удача мне улыбнулась, мне сказали, что я на проекте!
Эта новость меня очень обрадовала, потому что это было для меня началом чего-то большего. Я решил пойти на "Голос" потому, что этот проект не только мог дать мне большой опыт и развитие, но и послужить мне площадкой, где я смог бы представить свою родину - Таджикистан, чтобы люди увидели эту страну с творческой стороны.
Это третий по счету большой шоу-проект, где я участвовал, первым был "Х-фактор", затем "Песни", и вот - "Голос".
- Кто вам пишет песни, и как часто вы исполняете что-то свое?
- Песни мне никто не пишет, я сам сейчас работаю над своими текстами и музыкой, не так часто исполняю что-то собственного сочинения, но понимаю, что авторские песни становятся актуальнее для меня. Это больше ценится слушателями, думаю, что скоро их все услышат.
- Ваша наставница Ани Лорак, Вы можете что-то рассказать о ней? Как вам работается в ее команде? Какие советы она вам дает?
- Могу сказать, что она очень добрый и искренний человек, и, конечно же, она еще очень красивая и талантливая.
Что касается вокала, она очень техничная певица, с каждой репетиции я выношу для себя урок.
Работается с ней хорошо, поначалу думал, что будет трудно, но оказалось – наоборот, когда находишь общий язык, то работать легче.
Она дает ценные советы, первые её наставления были о правильности пения и извлечении звука,
затем о том, как преподнести песню зрителю на эмоциональном уровне. Над этим мы очень много работали. Но самым ценным советом для меня было то, что всё нужно делать с любовью, нести свет этому миру, любить то, что ты делаешь и быть собой. Это мне больше всего запомнилось.
- Каким был ваш предыдущий наставник – Меладзе?
- К сожалению, у меня не было шанса работать с Меладзе на проекте "Х фактор", потому
что я не полностью попал в команду наставников, были испытания, которые я не сумел пройти.
- Чем вы занимаетесь кроме музыки? Или это именно то, чему вы решили посвятить всю свою жизнь?
- На данный момент я учусь на 4-м курсе, морально готовлюсь к дипломной работе и выпуску. В свободное время хожу на шахматы и играю в настольный теннис. Но, да, музыка - это именно то, чему я решил посвятить свою жизнь. Жизни без музыки не вижу для себя, это то, что получается у меня лучше всего. Я люблю своё дело и буду дальше развиваться в этом направлении, а самое главное - представлять Таджикистан.
- Когда, по-вашему мнению, вы займете какое-то лидирующее место на конкурсах?
- Может быть займу, Дай Бог! Но если честно, никогда не хотел занять какое-то лидирующее место, ведь это не самое важное в жизни. Для меня важнее, что со мной рядом мои близкие и родные. Хорошие взаимоотношения, новые знакомства, личностное развитие и, конечно же, представление своей родины на больших аренах. Этого мне достаточно.
- А что будет, если у вас так и не получится пробиться дальше полуфиналов? У вас есть план, как прорваться на российскую (либо какую-то другую) эстраду?
- Если не получится, значит всё ещё впереди, буду дальше стремиться. И, конечно, у меня есть план, у меня всегда есть план! Хочется пробиться на русскую эстраду, а американскую - это просто мечта, но я буду очень сильно стараться.
- Никогда не было желания сделать карьеру в Таджикистане?
- Сначала было, но потом пропало… Я не вижу себя там. Я немного другого формата исполнитель, взгляды и вкус музыки у меня немного другие, но я люблю классику таджикской эстрады, а то, что сейчас происходит у нас в шоу-бизнесе, меня не впечатляет.
Напомним в пятницу, 23 ноября в «поединке» Олег Шаумаров и Даниель Рустамов исполнили песню Believer группы Imagine Dragons. Песня вышла синглом с альбома группы Evolve 2017 года и вошла в топ-10 чартов в 11 странах, включая США.
На этом этапе наставник команды Ани Лорак сделал выбор в пользу Даниеля.
После выступления Олег Шаумаров рассказал Первому каналу, что Даниель заслужил победу, и признался, что рад такому исходу событий: «Я наконец-то буду высыпаться!»,- сказал Олег.
Даниель поблагодарил Олега Шаумарова, назвав его талантливым человеком.
Шоиронро насупоред набӯсида ба хок...
Нисфи саноати Тоҷикистонро истихроҷи кӯҳӣ ва электроэнергия ташкил медиҳад
Ҳукумати Русия шумори квотаҳоро ба иҷозаи зисти муваққатӣ кам кард
Фавти тоҷикистонии боздоштшуда дар шуъбаи пулиси Маскав
Имкони то 3,1 млрд. доллар расидани қарзи берунаи Тоҷикистон дар соли оянда
Парлумони Тоҷикистон Буҷети давлатии соли 2019-ро қабул кард
Президент тоҷикистониёнро бо Рӯзи Парчами давлатӣ табрик кард
Иззатулло Шарифзода аз вазифаи Сардори СИҶҶ Вазорати адлия озод карда шуд
Расидем... Мақоми охирини Тоҷикистон дар ҷаҳон аз рӯи суръати интернет
Патенти кор барои муҳоҷирон дар Маскав қимат мешавад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста