23-летний таджикистанец Даниэль Рустамов недавно прошел в очередной тур российского музыкального телепроекта «Голос-7». Это не первый его конкурс, но каждый раз у молодого таланта никак не получается продвинуться дальше. Мы спросили у него, насколько это сложно – делать карьеру в шоу-бизнесе.

- Расскажите, как вы попали на этот конкурс, почему решили пойти именно туда? И какой по счету это ваш конкурс?

- С момента моего приезда на учебу в Москву в 2015-м году, я три года подряд пытался попасть на проект "Голос", но все мои попытки были провальными. Но, несмотря на неудачи, мысль, что я должен попасть в "Голос" и быть первым таджикистанцем, который выступит на этой сцене, не покидала меня. И, наконец, в третий раз удача мне улыбнулась, мне сказали, что я на проекте!

Эта новость меня очень обрадовала, потому что это было для меня началом чего-то большего. Я решил пойти на "Голос" потому, что этот проект не только мог дать мне большой опыт и развитие, но и послужить мне площадкой, где я смог бы представить свою родину - Таджикистан, чтобы люди увидели эту страну с творческой стороны.

Это третий по счету большой шоу-проект, где я участвовал, первым был "Х-фактор", затем "Песни", и вот - "Голос".

- Кто вам пишет песни, и как часто вы исполняете что-то свое?

- Песни мне никто не пишет, я сам сейчас работаю над своими текстами и музыкой, не так часто исполняю что-то собственного сочинения, но понимаю, что авторские песни становятся актуальнее для меня. Это больше ценится слушателями, думаю, что скоро их все услышат.

- Ваша наставница Ани Лорак, Вы можете что-то рассказать о ней? Как вам работается в ее команде? Какие советы она вам дает?

- Могу сказать, что она очень добрый и искренний человек, и, конечно же, она еще очень красивая и талантливая.

Что касается вокала, она очень техничная певица, с каждой репетиции я выношу для себя урок.

Работается с ней хорошо, поначалу думал, что будет трудно, но оказалось – наоборот, когда находишь общий язык, то работать легче.

Она дает ценные советы, первые её наставления были о правильности пения и извлечении звука,

затем о том, как преподнести песню зрителю на эмоциональном уровне. Над этим мы очень много работали. Но самым ценным советом для меня было то, что всё нужно делать с любовью, нести свет этому миру, любить то, что ты делаешь и быть собой. Это мне больше всего запомнилось.

- Каким был ваш предыдущий наставник – Меладзе?

- К сожалению, у меня не было шанса работать с Меладзе на проекте "Х фактор", потому

что я не полностью попал в команду наставников, были испытания, которые я не сумел пройти.

- Чем вы занимаетесь кроме музыки? Или это именно то, чему вы решили посвятить всю свою жизнь?

- На данный момент я учусь на 4-м курсе, морально готовлюсь к дипломной работе и выпуску. В свободное время хожу на шахматы и играю в настольный теннис. Но, да, музыка - это именно то, чему я решил посвятить свою жизнь. Жизни без музыки не вижу для себя, это то, что получается у меня лучше всего. Я люблю своё дело и буду дальше развиваться в этом направлении, а самое главное - представлять Таджикистан.

- Когда, по-вашему мнению, вы займете какое-то лидирующее место на конкурсах?

- Может быть займу, Дай Бог! Но если честно, никогда не хотел занять какое-то лидирующее место, ведь это не самое важное в жизни. Для меня важнее, что со мной рядом мои близкие и родные. Хорошие взаимоотношения, новые знакомства, личностное развитие и, конечно же, представление своей родины на больших аренах. Этого мне достаточно.

- А что будет, если у вас так и не получится пробиться дальше полуфиналов? У вас есть план, как прорваться на российскую (либо какую-то другую) эстраду?

- Если не получится, значит всё ещё впереди, буду дальше стремиться. И, конечно, у меня есть план, у меня всегда есть план! Хочется пробиться на русскую эстраду, а американскую - это просто мечта, но я буду очень сильно стараться.

- Никогда не было желания сделать карьеру в Таджикистане?

- Сначала было, но потом пропало… Я не вижу себя там. Я немного другого формата исполнитель, взгляды и вкус музыки у меня немного другие, но я люблю классику таджикской эстрады, а то, что сейчас происходит у нас в шоу-бизнесе, меня не впечатляет.

Напомним в пятницу, 23 ноября в «поединке» Олег Шаумаров и Даниель Рустамов исполнили песню Believer группы Imagine Dragons. Песня вышла синглом с альбома группы Evolve 2017 года и вошла в топ-10 чартов в 11 странах, включая США.

На этом этапе наставник команды Ани Лорак сделал выбор в пользу Даниеля.

После выступления Олег Шаумаров рассказал Первому каналу, что Даниель заслужил победу, и признался, что рад такому исходу событий: «Я наконец-то буду высыпаться!»,- сказал Олег.

Даниель поблагодарил Олега Шаумарова, назвав его талантливым человеком.