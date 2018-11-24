У нас в Таджикистане такой парадокс, народ супер гостеприимный, сервис обслуживания ненавязчивый до безобразия.

Продавец в магазине будет разговаривать по телефону, пока ты топчешься около витрины, официант сделает вид, что в упор тебя не видит. Ты готов платить больше, лишь бы получить нормальное обслуживание, но не тут-то было, уровень сервиса в Таджикистане совсем не зависит от стоимости чека. Иногда бывает даже наоборот, чем больше заплатил, тем меньше получил.

Ну, вот так примерно это работает, душанбинское кафе N считается очень даже ничего, тут модный интерьер и персонал улыбается. Вы приходите вдвоем, но одному из вас приносят не тот суп, потом, второму подают пасту, но без ложки. Теперь тому первому, которому принесли не тот суп, подают вдруг второе, с обещаниями, что суп будет позже. Когда вы пытаетесь объяснить, что суп потом, в общем-то, и не будет нужен, официант с выражением лица «ой, всё!» уносит второе. Один из вас ест пасту без ложки, второй смотрит. Когда второй доел, появляется тот самый суп сразу со вторым блюдом, которое естественно прямо сейчас начнет остывать. Теперь второй ест, первый смотрит.

«Вам повторить глинтвейн?», - спрашивает официант.

«Повторить», - говорю.

Официант уходит, и возвращается через 17 минут, я специально отметила.

«Извините, но у нас кончилось вино».

В ожидании счета мы сидим еще минут 15.

Кстати, всё это происходит в пустом в зале, и кроме нас за соседним столиком, только небольшая компания из четырех человек, и кажется, у них тоже всё идет не по плану.

Я ни слова не сказала тому официанту, я уже давно не поднимаю скандалов в подобных случаях. Это бесполезно, но не потому, что официанты, продавцы или кто-то еще такие плохие, а потому что вся система работает неправильно. Это я чувствовала интуитивно, на днях в этом убедилась на практике.

«У вас классный сервис», - говорю я своей новой знакомой грузинке во время ужина в кафе старого Тбилиси.

«Это не везде еще, но уже работает, и никакого секрета тут нет», - отвечает она.

То, что она рассказывает мне про сервис дальше, знакомо любому таджикистанцу. Непрофессиональные продавцы и официанты, недовольные клиенты, периодические скандалы, и в Грузии это всё повсеместно было несколько лет тому назад. Сейчас в большинстве своём обслуживающий персонал, во всяком случае, в Тбилиси, дело своё знает.

- Потому что, например, официант – это специальность, которой надо еще научиться, - продолжила она. - Люди стали учиться, стали уважать себя, и свою работу, и когда стали уважать свою работу, то стали уважать своих клиентов. Не терпеть их (наоборот терпеть перестали), а именно - уважать. Случайные люди ушли из сферы обслуживания. Мы не можем позволить себе случайных людей в этой сфере, потому что из-за одного непрофессионального официанта или продавца, в следующем году в страну не приедет 5-6 туристов. Представляешь? Нет, мы такого себе позволить не можем.

Мы в Таджикистане, видимо, всё ещё можем себе такое позволить.

Конечно, кроме обучения обслуживающего персонала, в Грузии много чего еще делают для развития туризма, да и географически они находятся в куда более выгодном положении, чем мы. Но вот это вот «5-6 туристов из-за одного непрофессионального официанта» не даёт мне покоя. Сколько из-за нашего ненавязчивого сервиса не доехали до нас? И сколько еще не доедут?

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus