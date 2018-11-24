Ровно 85 лет назад, в ноябре 1933 года инженер Николай Караулов, один из крупнейших специалистов в Советском Союзе в области гидроэнергетики завершил экспедицию по изучению водно-энергетических ресурсов рек и озёр Таджикистана.

Планомерное изучение рек и озёр Таджикистана, начатое в 1932 году Таджикской комплексной экспедицией, в 1933 году охватило бассейн реки Вахш. Сюда был направлен начальник гидроэнергетической группы инженер Николай Караулов. Задачей гидроэнергетического отряда было: рекогносцировочное обследование запасов водно-энергетических ресурсов системы реки Вахш, включая его главные притоки реки Оби-хин-гоу, Сурх-об, Кызыл-су, Мук-су и другие.

Его сотрудники направились по разным направлениям. Сам Караулов со своим братом, специалистом по линиям электропередачи, прошел пешком путь в трудных условиях бездорожья вдоль берегов Вахша от истоков до его устья, намечая створы будущих электростанций.

Николай Караулов человек спокойный, выдержанный, не альпинист, не спортсмен, как и все участники экспедиции, научился спокойно рисковать своей жизнью на переправах, на кручах, на льду, быстрине. Установив палатку на высоком берегу Вахша, он спокойно занимался метеорологией, гидрологией, топографией, на любом камне раскладывал свои схемы и чертежи, углублялся в вычисления и расчеты так, словно сидел за большим столом у себя в кабинете.

Выл ночной горный ветер, полыхал языками пламени костер, а Николай Александрович обсуждал со своим братом в далеком 1933 году, можно ли здесь в Пулисангинском ущелье построить гигантскую гидроэнергетическую станцию?

В конце ноября 1933 года экспедиция завершилась. Были собраны огромнейшие материалы и составлена карта «Гидроэнергетических ресурсов Таджикистана». Она была усыпана большими и маленькими звездочками, в общем, их оказалось пятьдесят восемь, и каждая обозначала место будущей гидроэлектростанции.

Среди них уже тогда, в далеком 1933 году сияли звезды Нурекской, Рогунской, Сангтудинской, и других гидроэлектростанций Таджикистана.

Прошли годы, и сегодня, благодаря в том числе, трудам Николая Караулова, был построен каскад гидроэлектростанций на реке Вахш. В настоящее время успешно эксплуатируются семь гидроэлектростанций с общей установленной мощностью 4670 Мвт створы плотин, которые были предложены Карауловым. Они обеспечивают выдачу 93% электроэнергии республики. Почти три четверти этой электроэнергии вырабатывает самая мощная гидроэлектростанция - Нурекская, которая производит в год – 11, 2 мдрд. кВт/ч.

И еще. Ровно 60 лет назад, в 1958 году началась непосредственная работа по проектированию Нурекской ГЭС, которая проводилась в Среднеазиатском отделении Всесоюзного института «Гидропроект». Проект плотины составлялся под руководством главного инженера Элеоноры Куракиной, здания ГЭС – И. Помазуевой, а всего подземного комплекса – Л. Гусаковой.

Сегодня мы публикуем редкие фотографии начала строительства Нурекской ГЭС, некоторые будут опубликованы впервые.