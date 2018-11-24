В Душанбе на днях впервые состоялся международный модельный конкурс Face of Central Asia, и если девушки-таджички уже несколько лет стабильно заполняют нишу модельного бизнеса страны, то мужчины эту сферу деятельности предпочитали обходить стороной.

До конкурса Face of Central Asia…. На его кастинг пришло всего 30 девушек и 47 парней.

Кто и зачем приходит в моделинг, в каких условиях им приходится работать и насколько это престижно, в нашем материале в «АП»

«Нужно уметь рекламировать одежду так, чтобы её захотели купить»

Студент первого курса Российско-Таджикского (Славянского) университета Умед Салимов, выигравший от Таджикистана путёвку на участие в финале конкурса Face of Central Asia Festival летом следующего года, говорит, что юноши, пришедшие на кастинг, делятся на две категории. Те, кто пришел только за тем, чтобы познакомится с красивыми девочками моделями, и те, кто хочет превратить своё увлечение модой в серьезное дело жизни.

- Посмотрев реалити-шоу «Топ модель по-американски» я понял, что хочу стать знаменитой моделью. Правда, я думал, если ты высокого роста, то дело в шляпе. Оказалось, что это сложная профессия, нужно всегда быть в тонусе, следить за походкой, уметь рекламировать одежду так, чтобы её захотели купить, - рассказывает молодой человек.

Умед пришел на кастинг в модельное агентство «Новая Эра» в 15 лет, но ему отказали. Причина - слишком молод. Но он не отчаялся, стал ходить на вечеринки, где бывали дизайнеры и модели, и заводил знакомства. Параллельно он участвовал в фотосессиях для мужских магазинов одежды.

В прошлом году он познакомился со знаменитой в стране моделью Фатимой Мирзохоновой, оценившей внешние данные, и огонек в глазах молодого человека. В июле этого года она помогла Умеду принять участие в конкурсе Luxury Brand Model Awards в Астане, где он вошёл в топ-10 лучших моделей.

Пока модельный бизнес для Умеда, это хобби, но он намерен выходить на международный рынок, и зарабатывать на этом хорошие деньги. Например, он с удовольствием принял бы предложения от модельных агентств Китая или Кореи, где еженедельный доход начинающей модели составляет минимально 100-200 долларов. А пока он мечтает попасть на показ бренда Dolce & Gabbana, и также на Неделю парижской моды.

Пока что единственным заработком начинающей модели, являются фотосеты, а также реклама магазинов мужской одежды на его страничке в Instagram. На Умеда подписано более 15 тысяч человек, поэтому он может брать с владельцев магазинов по 300-400 сомони (в основном, товаром) за один пост с рекомендацией магазина одежды.

Умед говорит, что молодые, начинающие модели в стране очень уязвимы в вопросах с работодателями. Зачастую с ними заключается только устный договор, и бывает, что заказчик может попросту не заплатить ребятам за отработанные показы, или заплатить, но в разы меньше оговоренной суммы.

Звезда Умеда Салимова только стала восходить, поэтому на улицах к нему за автографами пока никто не подходит, даже наоборот, бывает, что он слышит презрительные фразочки о нестандартном поведении на подиуме, но он не обращает на них внимания.

- Все это от зависти. Я уверенно иду к своей цели, и не собираюсь слушать пустые сплетни, - заявляет Умед Салимов.

Умед Салимов, 18 лет. Рост: 183 см. Вес: 65кг

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«Профессия модели становится мужской»

Если у Умеда ещё всё впереди, то у модели Азиза Мирзоева, более известного как Джон Азиз, уже есть определённая репутация, известность, и даже поклонники.

- Когда я прохожу по улице, часто слышу, как люди шепчутся - «Это Джон Азиз». Даже бывало, что подходили, просили автограф. Честно говоря, я не слышал, чтобы мне в спину гадости говорили. Сплетни, конечно, есть, но они везде есть, - говорит Азиз.

Он пришел в модельный бизнес четыре года назад, когда учился в России. Там же и начал свою карьеру, в одном из местных модельных агентств. По возвращению в Душанбе в 2015 году, Азиз решил не бросать любимое и перспективное дело, а начал продвигать себя на профессиональном рынке модельных услуг. Азиз - первая титулованная узнаваемая модель в стране. Он обладатель диплома «Топ модель-2015» на конкуре Fashion Week Odessa, финалист конкурса Face of Central Asia-2016 в Корее, обладатель титула «Лицо Азии», участник конкурса Mister Global 2017 (Банког, Тайланд).

Несмотря на достижения, Азиза не поддерживали родители и друзья:

- Они говорили, что я делаю неверный акцент в жизни, но я доказал, что мужчина должен быть красивым, ухоженным и элегантным. Другими словами - фактурным. И совсем не важно, кто ты, модель или работник другой сферы, и когда я стал добиваться успехов, в Таджикистане многие молодые люди поменяли своё мнение на счет модельного бизнеса, стали интересоваться и пробовать себя. Профессия модели становится мужской. Правда, по его словам, молодые парни сразу хотят работать с известными брендами, участвовать в их показах:

- Во-первых, сначала нужно набраться опыта, а, во-вторых, у нас нет как таковых крупных брендов одежды и аксессуаров, да и дизайнеры в основном шьют женскую одежду, - комментирует модель.

Азиз говорит, что заработок у модели нестабильный, поэтому помимо модельного бизнеса, нужно работать по основной профессии – художником-модельером.

-Зарабатываю по-разному, иногда по 500-1000$ в месяц, а бывает, что всего 100-300$. Я принимаю участие в показах, фотосессиях, снимаюсь в роликах, - говорит он.

Такой график сильно изматывает. Азиз рассказывает, как проходит стандартный день модели во время участия в конкурсах:

- Во время показов мы начинаем работать с раннего утра. В большинстве своем, до поздней ночи, мало спим. Но на публике и камеру, мы не должны этого показывать. Мы должны быть всегда позитивными. Но ничего, мы же мужчины, мы должны справляться с трудностями.

Только на международных конкурсах, по признанию Азиза, получается развиваться в условиях конкуренции. В рамках республики конкуренция не то, чтобы слабая, её вовсе нет, и над этим нужно работать. Ведь модная индустрия, как и любая другая сфера деятельности, это имидж страны, который ребята стремятся создать своими силами.

Джон Азиз, 24 года. Рост: 190см. Вес: 73кг

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Финал конкурса Face of Central Asia Festival-2019 состоится уже в 14 раз. Соперничать с моделями из Таджикистана будут представители 26 стран Азии: Кореи, Китая, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Индии, Бангладеша, Шри-Ланки, Монголии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и др.

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