Столичная администрация объявила открытый конкурс для отечественных и иностранных, физических и юридических лиц, на разработку проекта единого внешнего вида столичных такси. Мы решили узнать, что об этом думают сами службы такси, частники и простые жители столицы.
В мэрии сообщили, что машины решено перекрасить для упорядочения процесса деятельности такси, курсирующих в городе Душанбе, и для придания им одинакового внешнего облика, а также для защиты прав пользователей услугами этого транспорта.
“Главный критерий при отборе проектов не только цвет такси, а также внешний облик автомобилей. Жители должны опознавать с четырёх сторон, что это такси, поэтому проект должен показать макет автомобиля со всех этих сторон”, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Кто будет заниматься покраской и изменением облика автомобилей, и за чей счет, пока неизвестно.
В компании такси «Олуча» инициативу мэрии приветствуют, и «рынок такси будет меняться в сторону большего порядка, установятся некие отраслевые стандарты», - отмечают здесь. В «Олуче» уже даже знают, какой цвет они предложат на конкурс - «жёлтый, с сохранением возможности внесения индивидуальных штрихов, и нанесения айдентики бренда».
В компании “Рахш такси” к конкурсу тоже готовятся, они предложат свой дизайн, и надеются, что он подойдет. «Мы будем предлагать автомобили белого цвета», - говорит директор предприятия Артём Катаев.
Белый цвет является самым безопасным, так как его видно издалека днём и ночью. Кроме того «этот цвет хорошо подходит для такой солнечной страны, как Таджикистан, он отталкивает солнечные лучи. Но автомобили белого цвета стоят дороже», - говорит Катаев.
Между тем он считает, что с нововведениями могут возникнуть проблемы у частников.
- Я думаю, они будут недовольны, ведь им придется перекрашивать свои авто, а стоит это недешево.
Покраска автомобилей, в зависимости от качества, может стоить от 3000 сомони и выше. Есть и другой способ – нанести наклейку.
- Я боюсь потерять возможность зарабатывать на жизнь. С каждым годом повышаются стоимость лицензии и налоги, и служб такси стало много, нам работы не хватает, – говорит столичный таксист Далер Холов. - Плюс ко всему этому, если теперь перекрашивать машины нужно будет, значит это трата лишних денег.
А что думают столичные жители?
«По моему, лучше жёлтый цвет, такси по всему миру знают по этому цвету. И большинство наших граждан, привыкли к этому цвету ещё со времён Советского Союза. Я всегда вспоминаю жёлтые волги советских времён», - говорит душанбинец Диловар Рахматов.
В фирменный желтый цвет такси начали окрашивать еще в начале прошлого века благодаря, американцу Джону Херцу, основателю международной компании по прокату автомобилей. Свой начальный капитал, он заработал благодаря торговле автомобилями. Чтобы обогнать конкурентов, он брал в качестве платы за новую машину старый автомобиль покупателя, затем перекрашивал его в желтый цвет, и использовал в качестве такси. Так в США появилось первое общественное такси под названием Yellow Cab. Желтые такси Херца были хорошо заметны издали, и выделялись на черном фоне остального потока машин.
А Садбарг Ашурова предпочитает белый цвет: «Смотрите на улицы Душанбе. Красивые же белые такси. По-моему, они больше подходят для нашей столицы, а вот женское такси (Lady taxi), нужно сделать красным».
А вы как думаете, какой цвет больше подходит для Душанбинских такси?
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