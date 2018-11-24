34-летний безработный житель города Худжанда Дилшод Тошмухамедов представлялся сотрудником отдела внутренней безопасности УМВД Согдийской области.

«Мужчина представляясь сотрудником отдела внутренней безопасности УМВД Согдийской области обещал нескольким гражданам за денежное вознаграждение, посодействовать в освобождение из мест лишения свободы их родственников» - сообщил председательствующий на судебном процессе судья Худжандского горсуда Сухроб Косими.

По его словам, с декабря 2016 года по декабрь 2017 года Дилшод Тошмухамедов войдя в доверие родственников осужденных, получил от них от 4 тысяч долларов до 5 тысяч долларов США и потратил деньги на собственные нужды.

Рассмотрев дело, суд признал виновным Тошмухамедова в совершении преступления, предусмотренного статьей 247 часть 4 пункт «Б» ( Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РТ и приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Суд также обязал Дилшода Тошмухамедов выплатить пострадавшим 143,5 тыс. сомони.

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