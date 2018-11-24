Аналитический центр Global Firepower опубликовал рейтинг самых сильных армий мира.

Таджикистан занял 96-е место из 136, опередив такие страны как Латвию (105) и Эстонию (108).

Выше разместились Узбекистан (39), Беларусь (41), Казахстан (50), Азербайджан (53), Туркменистан (80), Грузия (82), Армения (84), Кыргызстан (91), Литва (95).

Афганистан занял в рейтинге 71-е место.

Первые три строчки рейтинга заняли США, Россия и Китай. Также в первую десятку вошли Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

Последние три строчки рейтинга достались Суринаму, Либерии и Бутану.

На вооружении армии Таджикистана имеется 25 самолетов из которых 21 транспортные и 4 тренировочные, 20 вертолетов, в том числе 6 боевых, 37 танка, 46 бронемашины. По данным аналитического центра, общая численность военного персонала Таджикистана составляет 14,9 тыс. человек, из которых 7,4 тыс. являются действующим персоналом армии, а 7,5 тыс. человек находятся в резерве.

Напомним, рейтинг армий мира Global Firepower составляется на основе 55 показателей, включая не только общее количество имеющегося оружия, но и его разнообразие. Формула, по которой составляется рейтинг, позволяет меньшим, но более технологически развитым странам конкурировать с более крупными, хотя и менее технологически развитыми.

При составлении рейтинга имеют значение также географические факторы, логистическая гибкость, природные ресурсы, финансовая стабильности и развитие местной промышленности. Наличие ядерного оружия не учитывается при составлении рейтинга, отсутствие флота у стран, не имеющих выхода к морю, не приводит к снижению баллов.