Ежегодно в Таджикистане с 2009 года 24 ноября отмечается День национального флага. Именно в этот день в 1992 году на 16-ой сессии Верховного совета был утвержден государственный флаг независимого Таджикистана.
В 2011 году Таджикистан внес свой вклад в Книгу рекордов Гиннеса. В преддверии 20-ой годовщины независимости республики государственный флаг был вознесён на самый высокий в мире флагшток высотой 165 метров. Ширина самого флага составляет 30 метров, а длина – 60.
Строительство флагштока началось 24 ноября 2010 года.
В честь поднятия флага состоялся праздничный салют, зрителями которого стали тысячи душанбинцев и гостей столицы.
В том же 2011 году по центральным улицам Душанбе участники праздничной демонстрации пронесли флаг длиной более 2 тысячи метров.
После этого в регионах Таджикистана начался бум по строительству флагштоков. Они есть уже почти во всех городах.
В 2016 году в канун Дня национального единства на площади Исмоили Сомони в Хороге установлен флагшток, который с учетом высоты города над уровнем моря, власти Таджикистана назвали самым высоким в мире.
В сентябре этого года в центре Дарвазского района в торжественной обстановке открыли постамент национального герба и флага. Высота флагштока составляет 30 метров.
Как менялся наш флаг?
За многие века главный символ государств, расположенных на месте нынешнего Таджикистана, видоизменялся много раз. Некоторые свидетельства того, какими они были, сохранились в архивах, другие живут в легендах.
В октябре 2016 года Нижняя палата таджикского парламента одобрила поправки в закон «О государственных символах».
Согласно поправкам, граждане страны имеют право в знак уважения к государственному символу республики установить флаг над своими домами. Это же право дано частным компаниям и предприятиям, независимо от их формы собственности.
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