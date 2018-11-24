23-летний таджикистанец Даниэль Рустамов прошел очередной тур российского музыкального телепроекта "Голос-7".
В пятницу, 23 ноября, в «поединке» Олег Шаумаров и Даниель Рустамов исполнили песню Believer группы Imagine Dragons. Песня вышла синглом с альбома группы Evolve 2017 года и вошла в топ-10 чартов в 11 странах, включая США.
На этом этапе наставник команды Ани Лорак сделал выбор в пользу Даниеля.
После выступления Олег Шаумаров рассказал Первому каналу, что Даниель заслужил победу, и признался, что рад такому исходу событий: «Я наконец-то буду высыпаться!»,- сказал Олег.
Даниель поблагодарил Олега Шаумарова, назвав его талантливым человеком.
Напомним, 9 ноября на «слепых» прослушиваниях Даниель исполнил песню Бруно Марса Versace On The Floor и покорил жюри конкурса.
Ранее Даниэль Рустамов, который сейчас живет и учится в Москве, принимал участие в музыкальном шоу Икс-фактор на Украине.
Шоу «Голос» состоит из 3 этапов. Первый этап — это прослушивание всех участников, в результате которого каждый из членов жюри набирает себе команду из 12 человек. Во втором этапе между членами разных команд проводятся попарные состязания. В заключительной части народное голосование выберет победителя.
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