Почти 7 процентов подростков в Таджикистане подвергаются буллингу в школах. На фоне статистики из других стран – наши проценты выглядят привлекательно, но стоит перевести их в количество и картина уже не такая радужная: только в Душанбе из-за травли страдают около 14 тысяч детей.

Это только кажется, что буллинг новое явление и в «наше время такого не было», о травле и издевательствах среди подростков писал еще Зигмунд Фрейд.

«Нельзя винить только школу в том, что в ней столько насилия и в том, что дети совершают суициды, но вина школы в том, что она ничего не делает, чтобы хоть как-то противостоять этой тенденции. Школы не должны забывать, что они имеют дело с незрелыми еще личностями, но никто и не может лишать детей права на эту незрелость, которая является естественной стадией их развития, пусть и не самой простой», - писал австрийский психоаналитик в начале XX века.

Исследования ЮНЕСКО, результаты которого были опубликованы в октябре 2018 года, говорят о том, что каждый третий ребенок во всем мире подвергается буллингу.

Аналитики проводили исследования в 42 странах мира, в том числе и в Таджикистане. Они выяснили, что травля в школах присутствует во всех регионах и странах с разным уровнем доходов. Буллингу подвергается около 7% всех подростков в Таджикистане, 42 % - в России, 44 % – в Афганистане, 35 % в благополучной Канаде. Конечно на фоне статистики из других стран, наши семь процентов выглядят привлекательно, но если перевести их в количество, то выходит, что только в Душанбе (в столице 190621 школьников) от травли в школах страдают 14 тысяч детей.

Asia-Plus

В этот вторник в одном из самых популярных пабликов в таджикском сегменте ФБ – «Tajik Mama Group» - мы опубликовали пост с просьбой откликнуться тех, кто сталкивался с буллингом в нашей стране, и получили десятки сообщений.

Нам написали взрослые люди – женщины и мужчины, некоторые действительно рассказывали о том, как их детей обижали и унижали в школе. Но это были единичные случаи, и значит – это не булинг. Потому что травля в школе продолжается неделями, месяцами и годами, жертву мучают всем коллективом намеренно и долго.

И такие истории тоже были.

Большинство людей, которые откликнулись, описали свои личные истории. Истории о том, как травили в школе их самих или травили они, или они были молчаливыми свидетелями того, как травили кого-то. Все три роли, которые пришлось сыграть этим людям, до сих пор вызывают у них, как минимум неприятные чувства, как максимум они привели к страшным депрессиям, избавиться от которых удалось только с помощью зарубежных специалистов. Всё это происходило в Таджикистане.

Но самое главное, что никто из тех, кто откликнулся на наш пост, не рассказал о травле в настоящем времени и возможно, родители не знают о том, что происходит с их детьми, стесняются в этом признаться или не считают, что с их ребенком происходит что-то неправильное.

История №1 – свидетель

- Я пришла в первый класс на полтора месяца позже начала учебного года, там уже был мальчик, с которым никто не хотел сидеть за одной партой. Потом узнала, что однажды он попросился в туалет, учительница его не пустила, и он описался прямо в классе. Заступиться за него в школу никто не пришел.

Этот мальчик был самым ужасным двоечником класса, но не хулиганом, а просто забитым мальчиком. Он учился с нами до конца пятого класса, но у него никогда не было друзей. Детям рядом с ним стыдно было даже сидеть, но учительница не пыталась с этим бороться. Он просто сидел всегда один.

Однажды мы с подругой играли во дворе школы, и тот мальчик был там недалеко, нам было весело, моя одноклассница что-то ему сказала, его это задело, и он бросил в нашу сторону грязный жестяной лист, с которым играл. Он бросил не сильно, и я знала совершенно точно, что он не хотел попасть в нас, но мы же тогда физику не знали. Лист попал мне острым углом прямо в затылок. Мне было не больно, но пошла кровь. Мальчик очень сильно испугался и убежал. После школы меня забрал папа и по дороге заметил рану на голове. Он спросил, что случилось, я рассказала - это же папа!

Мы тотчас развернулись и пошли назад в школу. Почти все одноклассники были на месте, папа вихрем ворвался в класс, и велел мне показать, кто это сделал. Я показала. Папа в порыве эмоций подошёл к этому мальчику и схватил его за шкирку, но как я теперь уже понимаю, он увидел его глаза и сразу оставил, просто сказал, чтобы он больше так никогда не делал.

Asia-Plus

Когда мы уходили, я слышала, как учительница начала его ругать…

Позже я подвергалась буллингу и сама. Мои родители из Памира, поэтому в младших классах меня называли кофиром. Потом все мои одноклассники вдруг стали поститься, а мне родители не разрешали, потому что считали, что в 10 лет это вредно для организма. Я в школе притворялась, что держу пост, садилась прямо посередине улицы, когда звучал азан, чего я только не делала, чтобы доказать, что я не кофир. Но ничего не помогало…

Сейчас моя дочь ходит в частный детский сад. Когда её перевели из младшей в среднюю группу, она стала бояться, плакать по утрам, и писаться (!). В память о том мальчике и о своей истории, я ни минуты не раздумывая, перевела дочку в другую группу, где ей нравилось. Знаете, как только мы ее перевели, проблему как рукой сняло. Мы долго ждать не стали. Но если честно, я побаиваюсь наших педагогов.

История №2 – обидчик

Это началось в первом классе, правда, я не очень хорошо помню, с какого именно момента. Девочку звали Женя, у нее, кажется, была какая-то болезнь, потому что кожа вокруг губ шелушилась. Она была неряшливой, все девочки аккуратные, а она всегда растрепанная, в мятой одежде. Эта Женя была из многодетной семьи, что для нас – в русскоязычной школе, в 90-е годы – было еще удивительно. Сейчас я понимаю, что во время гражданской семьи, в большой семье, у ее матери, скорее всего, просто не было времени и сил, чтобы причесать дочь и отгладить ей одежду, но тогда меня такие глубокие мысли не посещали.

Мы травили ее всем классом, сейчас понимаю, что мы травили ее даже вместе с учительницей. Потому что наш классный руководитель (кстати, до сих пор я считаю ее хорошим педагогом) не обращала внимания на то, что Женя всегда одна, что никто с ней не хочет сидеть за одной партой, никто с ней не играет или когда ее вызывают к доске, весь класс хихикает. Еще, если Женя проходила мимо чьей-нибудь парты и нечаянно задевала учебник, пенал или что-то еще, то мы начинали орать: «фу, сифа!», а тот, чьи вещи она задела, бежал и начинал вытирать их платочком…

И нам казалось, что мы абсолютно нормальные дети.

Женя училась очень плохо, и у учительницы не было никакого желания ей помочь. То есть, вот выходит к доске отличница или отличник или даже ударник и наша учительница прямо с обожанием смотрит на ученика, подбадривает, хвалит; выходит Женя, учительница ее не слушает. Она пробормочет что-то себе под нос и быстрее бежит назад за парту.

Два эпизода, связанные с Женей, до сих пор мне не дают покоя. Первый: с ней за парту посадили одного мальчика, тоже двоечника, но к которому мы все почему-то хорошо относились. Он ныл весь урок, он почти плакал, чтобы его отсадили от Жени; сел на самый краешек стула, чтобы не дай бог не прикоснуться к ней. Весь урок мы веселились, прыскали со смеху, уже к концу урока учительница сказала мальчику, мол, ладно пересядь, но если будешь себя плохо вести, посажу назад.

Когда Женя выходила из класса, кто-то из ребят толкнул на нее этого мальчика, она упала, у нее задралась юбка, а под юбкой были рейтузы. И класс просто взревел, мы ржали, как ненормальные: «фу, панталоны, рейтузы». Она встала, смотрела на нас, а по щекам у нее катились слезы. Самое страшное, что на мне были такие же рейтузы, я их ненавидела, но мама заставляла надевать зимой, но я тоже смеялась…

Второй эпизод: мы с двумя девочками во время перемены не пошли гулять, а остались в классе (такую привилегию нам иногда давала учительница), вывалились из окна класса на втором этаже и смотрели во внутренний двор, грызли яблоки, бросали огрызки на улицу. Вдруг во дворе, внизу появилась эта Женя. Мы замолчали и стали смотреть, что она будет делать дальше. Она шла прямо под окнами и когда дошла до наших огрызков, нагнулась, взяла их и стала есть, и только потом подняла свою голову и увидела, что мы смотрим на нее сверху. Она замерла, и мы тоже, если честно, обомлели. Мы все тогда плохо жили – 90-е годы - но это все равно было слишком. Но даже осознание всей ситуации нас не остановило: мы рассказали об этом происшествии всему классу…

Я не знаю, куда потом делась эта Женя, она исчезла, когда мы учились где-то в классе четвертом. Меня не обижали дома, меня никто не унижал, родители любили, у меня были бабушки и дедушки, друзья, черепашка в коробке и даже в самые тяжелые годы мне старались сделать что-то хорошее, почему я себя так вела в школе мне до сих пор непонятно. Совесть меня стала мучать уже, когда я стала взрослым человеком, когда у меня появились свои дети. Со своими одноклассниками мы никогда не говорили на эти темы и, судя по тому, что мы вообще никак их не обговаривали, мне кажется всем нам стыдно.

Мне все время кажется, что карма меня настигнет, что я должна поплатиться за то, что делала в детстве. Если честно, я очень устала от этих мыслей. Я мечтаю о том, что у этой Жени всё сложилось хорошо, что она сейчас сильная, богатая и успешная, но я не нахожу ее ни в одной социальной сети. Надеюсь только на то, что она просто не указала свою прежнюю фамилию, чтобы никто из уродских одноклассников ее не нашел.

История №3 – жертва

В четвертом классе по семейным обстоятельствам меня перевели в другую школу, но через некоторое время снова вернули в прежнюю. Мои одноклассники отчего-то восприняли мой уход и возвращение, как предательство. Я была отличницей и старостой в этом классе, представляла школу на разных крупных мероприятиях, а когда вернулась мне вдруг стали мстить. Причем, очень жестко мстить.

В любом классе есть неформальные лидеры, которые не хотят быть старостами, но хотят управлять всем классом, они окружают себя сторонниками, которые выполняют их желания. Так получилось и у меня: в классе была девочка Наташа, тоже отличница, которая стала травить на меня весь класс. Что они только не делали: лили клей мне на стул, клали кнопки, засовывали мне в сумку какую-нибудь гадость. Учителя не отставали, например, преподаватель русского языка категорически отказывалась мне ставить «пять» по той простой причине, что я нерусская. Хорошие оценки мне давались с большим трудом, намного сложнее, чем Наташе.

Я старалась не давать себя в обиду, пыталась защищаться, меня били, каждый день в классе были драки. Но мои мучения не заканчивались после того, как я выходила из класса – наоборот начинались, потому что за пределами моего русского класса, для которого я была нерусская, меня ждали таджикские классы, для которых я была «урус».

Я ужасно боялась идти домой: дети из таджикских классов бросали камни, кричали всякие гадости, когда мы повзрослели они стали «лапать» нас, могли ударить, могли порвать тебе лифчик. Как-то я возвращалась домой, и один мальчик из таджикского класса подскочил ко мне и насильно поцеловал, мои одноклассники стояли и ржали, а мне было так противно, мерзко, больно, обидно. Я пришла домой и все рассказала маме, и она ударила меня. Она считала, что я сама во всем виновата…

Я ненавижу вспоминать свою школу. Мне сейчас сорок лет и я так рада, что моим мучителям давно нет до меня никакого дела. Но, вот что я скажу – я прожила с этими травмами всю жизнь до тех пор, пока не нашла специалиста в Москве, который помог мне избавиться.

Когда ты оказываешься в роли жертвы, у тебя появляется чувство тревоги, и оно не покидает тебя никогда, ты просыпаешься со страхом, засыпаешь со страхом, ты всегда всего боишься, и если кто-то пытается довлеть над тобой, ты вместо сопротивления пытаешься его задобрить. Эта тревога выматывает тебя, она забирает всю твою энергию, она мешает тебе жить и, в конце концов, она приводит к ухудшению здоровья, вплоть до онкологии, 98 процентов всех заболеваний – это психосоматика, это я вам, как врач говорю.

В какой-то момент я начала сильно болеть, и тогда обратилась к специалисту – к очень хорошему, но очень дорогому. Один сеанс обошелся в $200, но вместе с ней мне удалось заново выстроить образы людей, которые в прошлом имели большое значение в моей жизни – это мои родители, учителя и одноклассники. Психологически я родилась заново, я отпустила все обиды и тревога прошла. Но чего мне это стоило…

Знаете что, я не верю в то, что в Таджикистане только 7 % детей подвергаются буллингу. Статистика такая ненадежная вещь. Например, большинство северных районов Индии считаются неразвитым регионом, тогда как юг - развитым, но когда проводили исследования домашнего насилия в обоих регионах, то статистика показала, что на севере этого явления больше. Только позже выяснилось, что на севере просто толерантность к домашнему насилию намного ниже, и даже когда женщина с ним сталкивается, она не понимает, что это насилие. Так происходит и у нас: многие дети не понимают, что с ними происходит, винят себя в этом, закрываются ото всех и вы про них ничего не знаете.

«Покажите ребёнку, что вы искренне верите ему»

Ситуацию комментирует бизнес-тренер, психолог консультант Феруза Мирзоева.

- Феруза, как вы считаете – насколько остро стоит проблема буллинга в школах Таджикистана?

- Проблема есть, просто о ней не принято говорить. Никто не хочет касаться этой болезненной темы. Администрации школ стараются «не выносить сор из избы», учителя боятся выглядеть некомпетентными и боятся санкций со стороны директора. Дети боятся рассказывать о травле родителям. Родители, узнав о факте буллинга, стесняются об этом заявлять открыто. В СМИ эта тема не освещается из-за отсутствия реальных кейсов. Все молчат. Возникает иллюзорное спокойствие в школьном пространстве. Но это не так.

- Что делать, если ты узнал, что твоего ребенка травят в школе?

- Если вы заметили тревожные сигналы, первое, что нужно сделать, дать понять ребенку, что у вас всегда (!) есть время, чтобы поговорить с ним. В разговоре посвятить ребенку все свое внимание, быть открытым, спокойным. Не принуждайте ребенка к разговору, не пытайтесь на него давить. Если ваш ребенок доверился вам, не принимайте скоропалительных решений в состоянии нервозного возбуждения. Все мы любим своих детей и готовы сразу же ринуться в бой. Но, лучше успокоиться и действовать системно. Первое, что нужно сделать – это собрать доказательную базу факта травли. Вы должны быть сильными, показать своему ребенку спокойную уверенность, сосредоточенность и не проявлять раздражения. Второе, не пытайтесь выглядеть всезнайкой и ни в коем случае не говорите, что ребенок сам виноват, это только еще больше подорвет его и так пошатнувшуюся самооценку, и доверие к себе. Покажите ребёнку, что вы искренне верите ему, понимаете, утешьте его и пообещайте обязательно во всем разобраться и защитить. Третье, начинайте действовать: позвоните учителю, поговорите с ним и договоритесь о встрече. Если учитель не хочет признавать факт травли, идите дальше, в администрацию школы и заявите о своих серьезных намерениях не останавливаться, пока вашему ребёнку не будет возвращена безопасность и спокойствие.

Родителям нужно показать ребенку, что травля не имеет шансов на продолжение. Чувствуя родительскую защиту, дети с удовольствием снова переключают внимание на другие темы. Снова пробуждаются самоисцеляющие силы, которые есть в каждом ребенке.

Важно! Не отпускайте ситуацию на самотек. Само по себе ничего не разрешится. Никаких положительных изменений не произойдет. Переживание насилия – травмирующий процесс, который в самом негативном сценарии ведет к суициду. Родители должны понимать, что ребенок имеет право быть слабым, поскольку еще не вырос. Поэтому разомкнуть круг буллинга могут только взрослые.

«В случае буллинга сохраняется постоянная враждебность»

- Как вы думаете, с кого начинается буллинг: с родителей, учителей или окружающих детей?

- В разных ситуациях буллером могут выступать разные люди. Зачастую в школах учителя, сами того не сознавая, становятся зачинщиками травли. Особенно это происходит в начальной школе, где авторитет учителя высок, дети верят своему педагогу больше, чем родителям. Одна фраза, одно слово, брошенное в адрес ребенка, может стать причиной сначала шуток и нападок, а затем и целенаправленной травли. Раньше считалось, что дети, которые занимаются травлей слабых, сами являются неуверенными, с низкой самооценкой детьми. Исследование этой темы в последние годы доказало, что и с самооценкой у них все в порядке, они являются физически агрессивными и позитивно относятся к насилию в целом. Они вспыльчивы, легко выходят из себя, импульсивны, плохо переносят фрустрацию. Дети, которые травят других, испытывают сильную потребность доминировать над другими людьми, и, как правило, они не способны на эмпатию в отношении своих жертв.

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Кстати, буллинг следует отличать от обычных ссор и агрессивных действий в школе. Вот несколько отличий: неравенство сил – жертва не может в одиночку противостоять действиям агрессора или группе буллеров; агрессия длительная и систематичная - инциденты повторяются какое-то время. Обычные конфликты возникают и разрешаются, проходят. В случае буллинга сохраняется постоянная враждебность, чаще всего по отношению к отдельному ребенку, возникает длительный конфликт. Намеренность – травля является преднамеренным и коварным нападением на ребенка. Сценарий действий зачастую хорошо продумывается.

Чаще травить сверстников начинают дети и подростки из тех семей, где родители мало дают эмоциональной поддержки детям, не следят за их поведением, не принимают достаточного участия в их жизни. Также с травлей связан стиль воспитания родителями. Чрезмерно попустительский или слишком жесткий подход к дисциплине повышает риск подростковой травли.

- Расскажите, как буллинг отражается на всех детях-участниках этого явления: на жертвах, мучителях и на сторонних наблюдателях?

- Буллинг имеет негативное влияние на всех участников процесса. Исследования в области подросткового суицида показывают, что значительная часть этих случаев тесно связана с опытом жертвы буллинга. Решение о самоубийстве принимается не сразу, все начинается с мелких систематических издевательств, которым подвергается человек и которые, капля за каплей, подтачивают не только его достоинство и самооценку, но и само желание жить в мире, где никто не замечает насилия.

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Но и мучители, если им никто не противостоит, оказываются не в лучшем положении. Молчание действует, как одобрение. Терпимое отношение к насилию порождает насилие. В конце концов, с молчаливого согласия окружающих агрессор, чувствуя свою безнаказанность, может дойти до крайних мер. После чего он попадает в поле зрения правоохранительных органов, и жизнь мучителя тоже идет под откос. И для сторонних наблюдателей, очевидцев происходящего буллинг не проходит бесследно. Чувство беспомощности или вины, потому что не могут остановить буллинг, страх самому стать жертвой, если начнешь защищать кого-то. Буллинг порождает стресс, и он отражается на всех.

- По каким внешним признакам можно понять, что у ребенка проблемы в школе, если он молчит? И можно ли понять?

- Если ваш ребенок не готов к открытому обсуждению проблемы, всячески скрывает факт травли, не идет на контакт, то по косвенным признакам можно определить, что у ребенка все-таки не все в порядке.

Вот 10 тревожных знаков:

• Синяки, происхождение которых ребенок объясняет неохотно или невнятно;

• Поврежденные или потерянные вещи;

• Симулирование болезни, чтобы не идти в школу;

• Изменение привычек в еде;

• Ребенку снятся кошмары, появляются страхи;

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• Отсутствие желания ходить в школу или ездить на автобусе, потеря интереса к школьной работе или в итоге - худшие оценки, чем обычно;

• Желание избежать массовых мероприятий, сокращение общения с друзьями;

• Попытки запугивания младших братьев и сестер или других детей (иногда они начинают имитировать то, что с ними происходит);

• Чувство беспомощности, снижение чувства собственного достоинства, более сдержанное или грустное поведение;

• Саморазрушающее поведение (травмируют себя, обвиняют самих себя, пытаются убежать из дома или говорить о самоубийстве).

В Типовом положении об общеобразовательных учреждениях Таджикистана есть такой пункт: «Учащиеся в государственных общеобразовательных учреждениях имеют право на человеческое достоинство, свободу совести, свободно выражать собственные взгляды и убеждения» и если каждый участник образовательного процесса будет с уважением относиться к этой формулировке, уважать окружающих людей, принимать такими, какими они являются, то, на мой взгляд, проблема травли в школах исчезнет естественным образом.

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