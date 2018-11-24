АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
- В Душанбе пройдут праздничные мероприятия посвящённые Дню государственного флага Таджикистана. На площади Государственного флага республики, выступят известные таджикские исполнители. Начало в 10 часов утра.
- В Зале «Миллат» отеля «Серена» пройдёт выставка ковров и сюзане ручной работы. С 9:00 до 18:00
- В Таджикском Государственном Академическом театре оперы и балета им. С. Айни покажут балет «Кармен-сюита», «Павана Мавра». Начало в 17: 00
- В Душанбе продолжится фестиваль корейских фильмов. Все кинопоказы в рамках фестиваля пройдут в кинотеатре "Кайхон". Вход на просмотр фильмов свободный.
- Празднование "Оранжевого дня" и 70-летия ВДПЧ. С 14:00 до 17: 00 на третьем этаже БЦ "Душанбе Мол".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 НОЯБРЯ
День государственного флага РТ
1986 – В душанбинском аэропорту впервые приземлился ТУ-154М
1991 - Состоялись первые всенародные выборы президента РТ. На пост главы государства избран Рахмон Набиев.
1992 – Приняты Законы «О Государственном гербе РТ» и «О Государственном флаге РТ».
2009 – В Таджикистане впервые отметили день Государственного флага;
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 НОЯБРЯ
1939-1984 года – родилась ученый-литературовед Назира Кахарова.
1942 года – родилась Народная артистка Таджикистана Сайрам Исаева.
1947 года – родился писатель и журналист, главный редактор еженедельника «Курьер Таджикистана» Мухаммаджон Тоштемиров.
1950 года – родился журналист Шахбозхон Саркориев
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, ночью без осадков, днем осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8, местами усиление до 17-22 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 10-15 тепла, в горах ночью -3+2, днем 5-10 тепла.
По Хатлонской области – Облачно, ночью и утром без осадков, днем дождь, в предгорных районах сильный. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 14-19 тепла, в предгорьях ночью 4-9 тепла, днем 9-14 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по западу ГБАО ночью -4+1, днем 3-8 тепла, по востоку ГБАО ночью 8-13 мороза, днем 0-5 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах к концу дня дождь, в отдельных горных районах осадки (дождь, снег), местами сильные, в отдельных районах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью -4+1, днем 3-8 тепла.
По городу Душанбе – Облачно, к концу дня дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 14-16 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, ночью и утром без осадков, днем дождь. Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, без осадков, лишь к концу дня дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 16-18 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 4-6 тепла.
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