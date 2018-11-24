Всем бодрого дня, наливаем горячий кофе, делаем вкусные бутерброды и читаем подборку всего самого важного и интересного за прошедшую неделю.
Власти официально (спустя 16 дней!) заявили о том, что же произошло в худжандской колонии. Сделал это как ни странно глава МИДа и не в Таджикистане (а, казалось бы…), а в Брюсселе.
Удивительно и то, что сделано это было даже после того, как с вопросом – как собственно идет расследование инцидента, в Генпрокуратуру пришел временный поверенный в делах посольства США Кевин Коверт. До него (да и после) никто из граждан Таджикистана, депутатов там, например, этим вопросом почему-то не задался. Ну и правда, чего там, бунт и бунт…
Хотя погибло в нем огромное количество людей – 23. Много раненых. Семь сотрудников колонии арестованы за халатность, а главный смотритель за таджикскими тюрьмами уж по очень странному совпадению вышел на пенсию спустя две недели после бунта.
За убийство с особой жестокостью, терроризм, экстремизм, организацию преступного сообщества и т.д. осужден на пожизненное заключение руководитель теракта в Дангаре. Журналистов так не допустили в суд, мы не знаем, что говорил сам осужденный, кто были его наниматели, по официальным данным Хусейн Абдусамадов не раскаялся
Международная аудиторская компания Moore Stephens сомневается в способности «Барки точик» работать без финансовой поддержки…. А специалисты давно уже говорят, что энерхолдинг может спасти приватизация. Тем более, положительный опыт уже есть – «Памир Энерджи».
Еще об одних «банкротах». В 2019 году «Агроинвестбанк» должен вернуть на расчетный счет Минфина 40 млн. сомони. Тут коммент есть прикольный:
Есть старая индейская притча: «Лошадь сдохла – слезь». Казалось бы, всё ясно, но..
-Мы уговариваем себя, что есть еще надежда.
-Мы пытаемся бить лошадку сильнее.
-Мы говорим «Мы всегда так скакали».
-Мы организовываем мероприятие по оживлению дохлых лошадей.
-Мы объясняем, что наша дохлая лошадь гораздо «лучше, быстрее и дешевле».
-Мы организовываем сравнение различных дохлых лошадей.
-Мы сидим возле лошади и уговариваем ее не быть дохлой.
-Мы покупаем средства, которые помогают скакать быстрее на дохлых лошадях.
-Мы изменяем критерии опознавания дохлых лошадей (доказывая , что наша- вовсе не такая).
-Мы посещаем другие места чтобы посмотреть, как там скачут на дохлых лошадях.
-Мы собираем коллег, чтобы дохлую лошадь проанализировать.
-Мы стаскиваем дохлых лошадей ,в надежде, что вместе они будут скакать быстрее.
Но суть одна: лошадь сдохла - слезь!
По слухам слезать с этой лошади то есть начать ликвидацию этого банка (говорят и «Таджиксодиротбанка» тоже) правительство намерено начать уже в январе-феврале 2019 года. Но это пока только слухи.
Правительство Таджикистана в ближайшие три года планирует привлечь около 777 миллионов долларов. Эти деньги нам нужны для завершения реализуемых в стране проектов. О каких именно проектах идет речь, не сообщается, но зато вот известно, что на 1 октября этого года мы всем должны $2 млрд. 873,8 млн. Чтобы было понятно и, учитывая, что нас уже 9 миллионов человек, это 320 долларов на каждого.
Таджикистан занял последнее место в мире по скорости интернета в обновленном рейтинге Speedtest Global Index. Последнее! То есть, вот если вы знаете такие страны, как Буркина-Фасо, Либерия, Бурунди, знайте и то, что скорость мобильного интернета у них лучше, чем у вас.
«Мне 35 лет, я не замужем, но, конечно, встречаюсь с мужчинами. И, знаете, иметь внебрачную связь в Таджикистане для женщины иногда просто невозможно! – говорит жительница Душанбе Тахмина. - У меня нет квартиры, куда бы я могла пригласить своего мужчину. Нередко бывает, что и у мужчины нет такого дома. Это нормально. Не нормально то, что в отличие от развитых стран, у нас просто невозможно иметь личную жизнь, если ты не женат или не замужем».
И это правда, борьба с проституцией у нас перешла все мыслимые рамки.
С запуска Рогунской ГЭС прошла уже неделя, а нам еще есть, что вам рассказать. Вот, например, очень трогательное видео о пенсионере, который много лет назад работал на Рогуне. Он приехал навестить родных в Таджикистан, и надо же было такому случиться – попал прямо с корабля на запуск ГЭС.
А это воспоминания других специалистов Рогуна и они тоже очень душевные.
Все подорожало. С 1 января 2019 года стоимость патента на работу для мигрантов в Москве повысится с 4,5 тысячи до 5 тысяч рублей (с $68 до $76). А здесь мы сделали для вас инфографику со всеми действующими тарифами уже внутри Таджикистана.
Кстати имейте в виду, что душанбинская горэлектросеть обещала, что ремонтные работы все закончены и просто так отключать свет у вас не должны. А если отключили, жалуйтесь им по этим номерам.
Талант это еще не всё. Мы тут задумались – сколько денег стоит вырастить в Таджикистане настоящего чемпиона? Оказалось – много.
Ну, и в нашем проекте «Салом соседи» на этой неделе мы хотим рассказать о Махмудджоне Мукимове, впервые запустившего в Таджикистане линию органической косметики. Цены, кстати, очень доступные.
Тепла и света вашим домам!
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