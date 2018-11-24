Более 39,4 тысяч тонн угля экспортировано Таджикистаном за десять месяцев этого года. Это почти на 35,8 тысяч тонн больше показателя соответствующего периода прошлого года, сообщает министерство промышленности и новых технологий РТ.
Поставки угля за рубеж осуществлялись Таджикским металлургическим комбинатом (более 33 тыс. тонн), компанией «Талко-Ресурс» (свыше 2 тыс. тонн) и узбекской компанией Blue Bell Global Venture.
В целом таджикскими горняками за 10 месяцев этого года добыто 1 млн. 551 тыс. тонн угля. Это на 85 тыс. тонн больше чем было добыто в аналогичном периоде прошлого года.
Свыше 53% от общего объема добычи приходится на компанию «Шахта Фон-Ягноб», 19,3% на Департамент по добыче угля ООО «Таджикский металлургический комбинат», 14,4% на ООО «Талко-Ресурс», 5,3% на предприятие «Зидди», 3,2% на ЗАО «Ангишт», 4,7% на другие предприятия.
За последние годы в Таджикистане производится рекордный объем угля: 870 тыс. тонн в 2014 году, свыше 1 млн. тонн в 2015 году, 1,4 млн. тонн в 2016 году и более 1,7 млн. тонн – в 2017-м. До этого в стране добывалось всего 17 тыс. тонн данного топлива. До обретения же Таджикистаном независимости добыча угля в республике доходила всего до 309 тыс. тонн.
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