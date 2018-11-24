В истории бунта заключенных в худжандской колонии прояснились первые детали с официальной точки зрения. 23 ноября впервые таджикские власти прокомментировали события.

«Во время беспорядков был обезврежен 21 бунтовщик, заявил глава МИД РТ Сироджиддин Мухриддин во время пресс-конференции в Брюсселе, куда прибыл для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств в формате Европейский союз – Центральная Азия.

Хроника событий инцидента и его последствий

8 ноября. Бунт

Утром вся республика узнала из новостей, что вечером 7 ноября в исправительной колонии строгого режима номер №3/3 в городе Худжанде был поднят бунт заключенными. Число погибших или раненых во время бунта в тот день было неизвестно.

В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, бунт был подавлен. "Бунтовщики были вооружены холодным оружием", - отметил ранее источник. Однако, позже другой источник сообщил, что один из заключенных разоружил охранника и начал стрелять из автомата по охранникам.

По словам очевидцев, на всех дорогах города, а также трассах, ведущих в соседние Узбекистан и Кыргызстан, установлены усиленные посты силовиков.

В тот же день вечером появилась первая информация о пострадавших во время бунта. Были убиты, по разным данным, от 13 до 20 заключённых. Сообщалось, что один из заключенных, член "Исламского государства", смог разоружить охранника, отобрав у него автомат и начал стрелять по надзирателям и охране, заключенные захватили один из корпусов колонии.

Источник в областной больнице города Худжанда сообщил, что в ночь на 8 ноября в больницу привезли шесть сотрудников правоохранительных органов с огнестрельными ранениями.

«В настоящее время, состояние их здоровья средне-тяжёлое, их жизни ничего не угрожает»,- сообщили в больнице.

Чуть позже информационное агентство боевиков Amaq сообщило, что бунт в худжандской колонии строгого режима организовал один из боевиков ИГ.

9 ноября. Первая жертва

Источник в правоохранительных органах Таджикистана подтвердил информацию о том, что беспорядки в исправительном учреждении были организованы по заданию руководства ИГ.

В этот же день стало известно о том, что один из погибших во время бунта охранников - 29-летний Эхсон Ёкубов был похоронен на кладбище села Пастигав джамоата Оббурдон Матчинского района.

Для расследования ЧП в колонии создана специальная следственная группа, которую возглавляет один из заместителей Генерального прокурора Таджикистана.

По сообщениям жителей Худжанда, в городе усилены блокпосты на выездах из города, особенно в сторону Бободжонгафуровского района. Официальных сообщений по данному инциденту по-прежнему не было.

10 ноября. Погиб при исполнении

Погибший сотрудник Худжандской колонии Мирсаид Кадыров. Фото предоставлено Диловарой Кадыровой

Стало известно имя еще одного сотрудника Худжандской колонии, который погиб при подавлении бунта. Им оказался начальник отдела по воспитательной части Мирсаид Кадыров.

О смерти своего мужа - 42-летнего Мирсаида Кадырова «АП» сообщила его супруга – Диловара Кадырова.

«7 ноября был день рождения его мамы – первого директора ТВ «Сугд» Мухаббат Мирсаидовой. Утром он ушёл на работу, а поздно вечером случилось несчастье... Его тело привезли утром 8 ноября коллеги, почему-то уже с морга, со вскрытием», - рассказала убитая горем женщина.

Диловара Кадырова сообщила, что ей стали известны подробности последних минут жизни ее супруга.

«Группа осужденных напала на сотрудников колонии, во время нападения мой муж оборонялся, он дрался, но не выпускал их, а эти сволочи убили его, затем убили зверски второго сотрудника – 27 летнего охранника Эхсона Ёкубова, и только после начали избивать остальных сотрудников колонии», - рассказала она.

По ее словам, Мирсаид - майор милиции, ранее работал в ОВД и УВД Худжанда, а в последние годы в ИТК 3/3. У погибшего сотрудника колонии – двое сыновей: Джонибек студент третьего курса ТГУ, а Санджар недавно поступил в Московский энергетический институт.

20 ноября. Коверт призывает к справедливому расследованию

Временный поверенный в делах США в Таджикистане Кевин Коверт Asia-Plus, архивное фото

Временный поверенный в делах США в Таджикистане Кевин Коверт встретился с должностными лицами Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, чтобы узнать о шагах, предпринятых правительством для расследования бунта в колонии города Худжанд», - сообщили «АП» в американском диппредставительстве.

Кевин Коверт написал на своей странице в соцсети Фейсбук:

«Сегодня состоялась важная и отрезвляющая встреча с европейскими послами и членами Коалиции против пыток для обсуждения недавнего бунта и беспорядков в колонии города Худжанда. Правительству важно провести тщательное расследование, соблюдать верховенство закона и защищать права заключенных и их семей».

21 ноября. Признаны виновными

В отношение семи сотрудников колонии Худжанда возбуждены уголовные дела за халатность во время исполнения ими своих служебных обязанностей, сообщил «АП» достоверный источник в правоохранительных органах Согдийской области.

По его словам горсуд Худжанда выдал санкции на арест семи сотрудников колонии.

«В отношение начальника колонии Файзулло Сафарзода, начальника отдела по обеспечению правопорядка Дилшода Собирова, и ещё пяти сотрудников возбуждено уголовное дело по статье 322 часть 2 УК РТ (Халатность)», - сообщил источник.

Они были задержаны на прошлой неделе и находятся в СИЗО Я/С 9/2 города Худжанда.

22 ноября. Первый официальный комментарий

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль Департамент информации МИД РТ

Официальные лица Таджикистана впервые прокомментировали бунт в худжандской колонии №3/3, который вспыхнул ночью 8 ноября. Глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин рассказал о подавлении бунта во время пресс-конференции в Брюсселе, куда прибыл для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств в формате Европейский союз – Центральная Азия, сообщает "Служба новостей Центральной Азии".

Во время беспорядков был обезврежен 21 бунтовщик, заявил Сироджиддин Мухриддин. Он отметил, в бунте участвовали, в основном, осуждённые за терроризм, в том числе, сторонники террористической группировки ИГИЛ.

"Охранники и сотрудники колонии призвали бунтовщиков к диалогу. Но заключённые продолжали сопротивление, несколько человек совершили попытку побега... 12 из убитых заключённых отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ, трое – были членами экстремистских групп "Ансоруллах", "Джундуллах" и Исламского движения Узбекистана, остальные шестеро были осуждены за совершение таких тяжких преступлений, как убийство и контрабанда наркотических средств в особо крупном размере", – ответил глава МИД Таджикистана.

Он подтвердил, что во время бунта были убиты двое сотрудников колонии, пятеро охранников с тяжёлыми ранениями находятся в больницах.

23 ноября. Шарифзода снят с должности главы ГУИУН Минюста РТ

Теперь уже бывший глава ГУИУН Минюста РТ Иззатулло Шарифзода Фото: Радио Озоди

На фоне расследования бунта в худжандской колонии №3/3 произошла смена главы Управления исправления уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста. Иззатулло Шарифзода снят с должности с формулировкой «в связи с выходом на пенсию». На должность главы ГУИУН Минюста Таджикистана назначен Мансурджон Умаров, который до этого занимал должность первого заместителя ГКНБ Таджикистана.

В истории бунта заключенных в худжандской колонии №3/3 прояснились только первые детали. Остаётся множество вопросов, на которые хотелось бы получить ответы - что там на самом деле произошло и почему - попытка побега, протест против злоупотреблений администрации колонии или акция ИГИЛ? Почему не удалось избежать большого количества жертв? За что именно арестованы руководство и сотрудники колонии? Почему первая официальная информация прозвучала из Брюсселя, а не из Душанбе?

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