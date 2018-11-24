В связи с недавними повышениями тарифов на воду и электричество (на отопление на данный момент тарифы пока не поднялись, хотя об этом уже и было заявлено), мы решили для вашего удобства собрать в одну картинку все коммунальные платы.
Радио эфир
В связи с недавними повышениями тарифов на воду и электричество (на отопление на данный момент тарифы пока не поднялись, хотя об этом уже и было заявлено), мы решили для вашего удобства собрать в одну картинку все коммунальные платы.
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Кулли ахбор
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Ура!!!6
может извольте разъяснить по детальнее с иллюстрациями, а то не все мы тут энергетики, чтобы понять 1гкал=?.
Я7
А в статье от 18-го на вашем сайте написано - «Стоимость воды в конечном итоге будет 2,34 дирама». Так сколько все-таки?
Я7
“АП”, много непонятного на вашей инфограмме. Во-первых, у вас в статье от 17 сентября черным по белому написано, что – «С 15 октября цена за один кубометр воды составит 0,58 сомони» (хотя я, житель столицы, давно плачу по 0,63). А тут в графике указана цена 1,73. Всё-таки 0,58 или 1,73? Если 1,73, то это подорожание почти в три раза (то есть 200%)? Это нереально.
Во-вторых, в графике мусор указано: Душанбе было 2,00, стало 3,10. Опят таки, я давно плачу по 3,10 на человека. Как вас понять? Объясните, если не сложно.
Megatron7
Сделайте пожалуйста еще сравнительную таблицу со странами средней азии чтобы народ был осведомлен, ато он от того что нет никакой информации начал тупеть.
БОҒБОН7
1.Самая худшая вода в Таджикистане это Худжандская об этом все знают.
2.Когда будут строит ТЭЦ в Худжанде или других крупных городов.
Народ расходует на зимний сезон бешеные деньги! Жалко что деньги народа на ветер уходят.