Узбекистан намерен продолжить «конструктивный диалог» с неправительственными правозащитными организациями и расширять партнерство с международными институтами в области прав человека. Об этом говорится в приветствии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева участникам Азиатского форума по правам человека, который открылся в Самарканде, пишет Газета.uz.
«Наши главные приоритеты — всестороннее содействие в самореализации, обеспечение защиты основополагающих прав и законных интересов человека. От этого зависят мир, стабильность и благополучие», — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что принятая 70 лет назад Всеобщая декларация прав человека открыла новые возможности для утверждения принципов демократии и гуманизма во всем мире. Однако президент также указал на усиление сложных, неоднозначных тенденций, которые препятствуют этому позитивному процессу.
«Речь идет, прежде всего, о вооруженных конфликтах, росте недоверия и усугубляющихся противоречиях, межэтнических и межконфессиональных разногласиях, других глобальных вызовах и угрозах устойчивому развитию, в том числе на пространстве от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока», — заявил он.
Шавкат Мирзиёев считает, что нельзя быть сторонними наблюдателями того, как возрастает число вынужденных переселенцев и беженцев, осложняются проблемы, связанные с недоступностью образования и медицинской помощи, торговлей людьми и принудительным трудом, обеспечением равных прав и возможностей для женщин и мужчин, необходимостью искоренения нищеты и голода.
«В этом плане, по нашему твердому убеждению, будущее Азиатского региона с общей численностью населения более 4,5 миллиардов человек во многом зависит от готовности следовать задачам, определенным в повестке дня Организацией Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также формирования эффективного регионального механизма защиты прав человека», — сказал президент.
Азиатский форум по правам человека проходит впервые. С инициативой провести мероприятие в Самарканде президент Шавкат Мирзиёев выступил в ходе визита в США в мае этого года.
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