Конференция на тему: “Рогунская ГЭС – долгосрочная и устойчивая доступность воды и энергии для региона“ состоялась 21 ноября в Баку, по инициативе посольства Республики Таджикистан в Азербайджане, сообщается на сайте таджикского МИДа.
В Конференции приняли участие представители Милли Меджлис (парламент), министерств и ведомств Азербайджана, азербайджанской интеллигенции, руководители дипмиссий, международных и региональных организаций, аккредитованных в стране, а также представители СМИ.
В начале конференции посол Таджикистана Рустам Соли рассказал об исторической роли президента Республики Таджикистана Эмомали Рахмона в процессе установления мира, последовательном укреплении государственности и суверенитета, реализации созидательных программ в стране, достижении энергетической независимости республики.
Он подчеркнул его особую роль в строительстве Рогунской ГЭС, рассказал об истории строительства гидросооружения, его значении для социально-экономического развития страны.
Таджикский дипломат отметил, что Рогун крупная основа для производства экологически чистой энергии из возобновляемых источников энергии и фактор обеспечения устойчивого развития Таджикистана и региона в целом. При этом была подчёркнута ключевая роль Рогунской ГЭС в реализации регионального проекта CASA-1000.
Рустам Соли привёл слова Эмомали Рахмона: «Посредством реализации программ в сфере энергетики мы хотим направить свои ресурсы и возможности на службу всех жителей Центральной Азии, ибо экспорт электроэнергии посредством межгосударственных сетей и регулярное водоснабжение служит интересам всех стран региона».
На конференции выступили: резидент-координатор ООН в Азербайджане Исакзаи, замминистра экономики Азербайджана Мамадов, Посол ЕС Кестутис, посол России Бочкарев, Глава представительства Всемирного банка Нагви, а также руководители дипломатических миссий США, Италии и других государств.
В своих выступлениях они высоко оценили значение запуска Рогунский ГЭС, как источника социально-экономического развития Таджикистана, а также надёжного и устойчивого инструмента регионально сотрудничества и реализации энергетического проекта CASA-1000 в интересах повышения благосостояния народов Центральной и Южной Азии.
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Кулли ахбор
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said7
Рогунский?
Читатели8
Господа чиновники РТ всех рангов,
Объявите пожалуйста наконец то фактическую суточную производительность запущенного агрегата №6 ! Без озвучивания этого показателя, результата запуска агрегата невозможно оценить. Общественность ждет этих данных. В эти дни все каналы ТВ РТ часто транслируют по сути повторяют репортажи, говорят обо всем вокруг и о Рогуне, но не говорят главного - суточную выработку.
Или же говоря простыми словами: Гром прогремел, молния ударила, а где-же дождь?