Молодые люди задержаны по подозрению в употребление и продаже таблеток «экстази», сообщает пресс-служба УМВД по городу Душанбе.
Среди задержанных трое жителей города Душанбе 37 летний Абдурасул Зоиров, 26 летний Махмадюнус Асроров, 25 летний Бехруз Рахматуллозода и 27 летный житель Куляба Зоир Худойбердиев.
Во время обыска у них обнаружили 24 таблетки «экстази», весом 6,4588 гр., которые согласно заключению судебной экспертизы, являются наркотическим средством MDMA, сообщается на сайте ведомства.
“Подозреваемые приобрели у неизвестного продавца 44 таблетки, которые хранили в квартире одного из молодых людей. До момента задержания они успели употребить и перепродать 20 таблеток”,- отмечает пресс-служба УМВД.
Возбуждено уголовное дело по ст. 200 ч. 2 Уголовного Кодекса РТ.
Напомним, в конце сентября Таможенная служба Таджикистана задержала отца и сына по подозрению в распространении таблеток экстази. У них было изъято 1 тыс. 395 штук психотропных таблеток экстази, общим весом 472 грамма.
По данным пресс-службы УМВД по городу Душанбе, за десять месяцев текущего года УМВД по городу Душанбе были выявлены 10 случаев незаконного оборота психотропических веществ и прекурсоров. В общем, за этот период было изъято 10 тыс. 692 синтетических препаратов и таблеток «экстази». К уголовной ответственности были привлечены 28 человек в возрасте от 20 до 35 лет.
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Кулли ахбор
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Нигора9
6,4588 гр?!!
Как взвесили то?