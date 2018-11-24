Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

Сегодня в Брюсселе завершается встреча глав внешнеполитических ведомств в формате Европейский союз – Центральная Азия, в которой участвует Таджикистан.

22 ноября прошло заседание Совета Сотрудничества, где были рассмотрены вопросы двухсторонних отношений между Евросоюзом и Таджикистаном.

На пресс-конференции, которая прошла с участием руководителя Совета Евросоюза - министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина было отмечено сотрудничество сторон в экономической сфере, говорилось об исполнение законов и соблюдение прав человека в РТ.

Выступая перед журналистами, Сироджиддин Мухриддин особо подчеркнул активное участие ЕС в Таджикистане.

«Необходимо, что бы это сотрудничество наращивалось и дальше в соответствии со стремлениями граждан нашей страны и соседних стран, - отметил глава МИД РТ, указав что «министр Кнайсль разделяет этот подход и удовлетворена нынешним положением наших взаимоотношений»

«Мы подтвердили нашу готовность и дальше наращивать всеобъемлющие отношения с ЕС как в двухстороннем, так и в многостороннем порядке»- отметил Сироджиддин Мухриддин.

О необходимости создания благоприятного инвестиционного климата высказалась и госпожа Кнайсль.

«В рамках нашего сотрудничества подписана Многолетняя индикативная программа на 2014-2020 годы, где речь идет о программах развития с упором на инвестиции. Но для этого необходим соответствующий благоприятный климат. Этот вопрос мы обсуждали сегодня, и я как представитель ЕС получила весьма подробную информацию», - сказала она.

В свою очередь, Сироджиддин Мухриддин отметил, что Таджикистан является одним из крупнейших бенефициаров ЕС, который поддерживает в стране проекты по здравоохранению, образованию и сельскому развитию. «Таджикистан заинтересован в экспорте своей сельхозпродукции в страны ЕС», - сказал он.

На пресс-конференции был поднят вопрос и о происшествии в худжандской колонии.

Руководитель Совета ЕС отметила, что в курсе дел и на встрече с главой МИД РТ они также затрагивали эту тему.

Глава внешнеполитического ведомства Таджикистана в свою очередь подробно рассказал о случившемся, приведя точные данные об убитых.

Во время беспорядков был обезврежен 21 бунтовщик, заявил Сироджиддин Мухриддин. Он отметил, в бунте участвовали, в основном, осуждённые за терроризм, в том числе, сторонники террористической группировки ИГИЛ.

"Охранники и сотрудники колонии призвали бунтовщиков к диалогу. Но заключённые продолжали сопротивление, несколько человек совершили попытку побега... 12 из убитых заключённых отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ, трое – были членами экстремистских групп "Ансоруллах", "Джундуллах" и Исламского движения Узбекистана, остальные шестеро были осуждены за совершение таких тяжких преступлений, как убийство и контрабанда наркотических средств в особо крупном размере", – ответил глава МИД Таджикистана.

Он подтвердил, что во время бунта были убиты двое сотрудников колонии, пятеро охранников с тяжёлыми ранениями находятся в больницах.

Сироджиддин Мухриддин добавил, что расследованием бунта в худжандской колонии занимается специальная группа Генеральной прокуратуры Таджикистана.

«Соответствующая информация по итогам расследования будет дополнительно представлена по официальным каналам», - сказал глава МИД Таджикистана.

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