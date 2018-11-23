Блюда с рисом весьма почитаемы в арабской кухне. Манди - как раз из их числа. И сегодня шеф-повар ресторана «Изюм» поделится рецептом диетического плова «Манди».
Многообразие вкусов и ароматов арабской кухни неисчерпаемо, как сказки хитроумной Шахерезады. В бурлящем котле воедино слились кулинарные традиции разных стран, благодаря чему на свет появились изумительные блюда. Лахм манди, фахса и мазби, арабская самса и другие яства можно попробовать в столичном ресторане «Изюм».
Особой популярностью в меню пользуются такие специи как корица, гвоздика, шафран, мускатный орех и смесь молотых перцев. А тепловая обработка продуктов обычно происходит с минимальным добавлением жира, что делает блюда диетическими и полезными. Даже плов здесь готовят иначе.
Вообще традиционно плов считается блюдом Средней Азии, однако свое национальное блюдо, похожее на него, есть практически в каждой азиатской стране. В Японии плов готовят с курицей и абраге (соевое тофу), в Таиланде в него добавляют множество специй, а вот с арабским пловом «Манди» вас сегодня познакомит шеф-повар Абдулвахоб Альсамеи. Долгое время он работал в Арабских Эмиратах, Малайзии и Турции, а сейчас создает свои кулинарные шедевры в Душанбе в ресторане «Изюм», в котором недавно была открыта уютная теплая терраса, где можно отметить приближающиеся новогодние праздники в кругу семьи, друзей или коллег.
Адрес ресторана «Изюм»: Бохтар, 22
Тел: 908666666
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