Европейский банк реконструкции и развития и Зеленый Климатический Фонд (ЗКФ) предоставляют пакет финансирования в размере $88 млн. для завершения реабилитации Кайраккумской ГЭС и поддержки Таджикистана по улучшению электроснабжения.

Предоставление кредита позволит завершить амбициозную программу инвестиций, которая была начата в 2014 году при финансовой поддержке ЕБРР и Пилотной программы по обеспечению устойчивости к климатическим изменениям Климатических Инвестиционных Фондов при поддержке Австрии и Соединенного Королевства. Правительство Австрии вновь финансирует поддержку в области технического сотрудничества.

Кредит ЕБРР составляет $38 млн., кредит Зеленого климатического фонда – $27 млн. и грант ЗКФ $23 млн. для государственной энергетической компании «Барки точик» (общая сумма $88 млн.), об этом заявил сегодня, 23 ноября, выступая на заседании нижней палаты парламента республики министр финансов Таджикистана Файзиддин Кахорзода.

Новое финансирование будет направлено на реализацию второго и заключительного этапа реабилитации и модернизации 60-летней Кайраккумской ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией 500 тыс. человек.

Кайраккумская ГЭС находится на реке Сырдарья в городе Гулистон (в 2016 году город Кайраккум был переименован в город Гулистон, а Кайраккумское водохранилище получило название «Бахри Точик» (Таджикское море). Проектирование началось в 1940-х годах. Мощность станции составляет 126 МВт, среднегодовая выработка – 600 - 1000 млн кВт/ч.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus