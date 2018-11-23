Европейский банк реконструкции и развития и Зеленый Климатический Фонд (ЗКФ) предоставляют пакет финансирования в размере $88 млн. для завершения реабилитации Кайраккумской ГЭС и поддержки Таджикистана по улучшению электроснабжения.
Предоставление кредита позволит завершить амбициозную программу инвестиций, которая была начата в 2014 году при финансовой поддержке ЕБРР и Пилотной программы по обеспечению устойчивости к климатическим изменениям Климатических Инвестиционных Фондов при поддержке Австрии и Соединенного Королевства. Правительство Австрии вновь финансирует поддержку в области технического сотрудничества.
Кредит ЕБРР составляет $38 млн., кредит Зеленого климатического фонда – $27 млн. и грант ЗКФ $23 млн. для государственной энергетической компании «Барки точик» (общая сумма $88 млн.), об этом заявил сегодня, 23 ноября, выступая на заседании нижней палаты парламента республики министр финансов Таджикистана Файзиддин Кахорзода.
Новое финансирование будет направлено на реализацию второго и заключительного этапа реабилитации и модернизации 60-летней Кайраккумской ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией 500 тыс. человек.
Кайраккумская ГЭС находится на реке Сырдарья в городе Гулистон (в 2016 году город Кайраккум был переименован в город Гулистон, а Кайраккумское водохранилище получило название «Бахри Точик» (Таджикское море). Проектирование началось в 1940-х годах. Мощность станции составляет 126 МВт, среднегодовая выработка – 600 - 1000 млн кВт/ч.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Президент тоҷикистониёнро бо Рӯзи Парчами давлатӣ табрик кард
Иззатулло Шарифзода аз вазифаи Сардори СИҶҶ Вазорати адлия озод карда шуд
Расидем... Мақоми охирини Тоҷикистон дар ҷаҳон аз рӯи суръати интернет
Патенти кор барои муҳоҷирон дар Маскав қимат мешавад
Нахустин изҳороти расмии Тоҷикистон доир ба ошӯб дар зиндони Хуҷанд
Чӣ гуна сокини Душанбе хати истеҳсоли косметикаро ба роҳ монд?
Ҳукми суди Хуҷанд ба як гурӯҳ пайравони равияи “Салафия”
Маълумоти “МегаФон Тоҷикистон” ба донишҷӯён доир ба инкишофи технологияҳои рақамӣ
Музди меҳнати муҳоҷирони тоҷик 28 фоиз боло рафта метавонад
Бинокорони иншооти Роғун дар соҳилҳои дарёи Вахш ба наздикӣ эълон мешаванд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста