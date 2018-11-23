Национальная Букмекерская Компания "Формула 55" совместно с Федерацией Футбола Хатлонской области организовала турнир по мини футболу "Кубок Формулы 55". 

Турнир пройдет с 22 по 28 ноября 2018 года в городе Бохтар.  В данном турнире будут участвовать любительские команды данного города.  Участие принимают 10 команд, которые разделены на две группы.  Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, будут награждены "Кубком Формулы 55", а также денежными призами. 

Национальная Букмекерская Компания "Формула 55" проводит различные спортивные мероприятия и поддерживает спортсменов Республики.  Ежегодно, Национальная Букмекерская Компания "Формула 55"  проводит номинацию на "Лучшего спортсмена года".  В этом году номинированы 9 спортсменов.  Вы также можете принять активное участие в голосовании.  Нужно лишь перейти на сайт www.formula55.tj и проголосовать.  Поддержите своего любимого спортсмена.

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