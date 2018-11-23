Почти половина всей индустрии Таджикистана приходится на электроэнергетику и горнорудную промышленность.

Промышленными предприятиями страны за 10 месяцев этого года произведено продукции на сумму свыше 19,1 млрд сомони. Рост выпуска промпродукции по сравнению с этим же периодом прошлого года составил 13,6%, сообщает министерство промышленности и новых технологий РТ.

Удельный вес горнорудной промышленности в общем объеме производства составляет 26%, а электроэнергии – 23,2%.

Доля пищевой промышленности составляет 19,9%, стройматериалов – 10,8%, переработки хлопка – 10,3%.

Согласно статистическим данным, с начала года по республике заработали 105 новых промышленных предприятий и цехов, которые обеспечили работой около 1,5 тысяч человек.

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