Почти половина всей индустрии Таджикистана приходится на электроэнергетику и горнорудную промышленность.
Промышленными предприятиями страны за 10 месяцев этого года произведено продукции на сумму свыше 19,1 млрд сомони. Рост выпуска промпродукции по сравнению с этим же периодом прошлого года составил 13,6%, сообщает министерство промышленности и новых технологий РТ.
Удельный вес горнорудной промышленности в общем объеме производства составляет 26%, а электроэнергии – 23,2%.
Доля пищевой промышленности составляет 19,9%, стройматериалов – 10,8%, переработки хлопка – 10,3%.
Согласно статистическим данным, с начала года по республике заработали 105 новых промышленных предприятий и цехов, которые обеспечили работой около 1,5 тысяч человек.
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