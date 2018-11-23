Правительство Таджикистана ожидает, что размер внешнего долга республики к концу будущего года увеличится на $235 млн.
В одобренной правительством Программе государственных внешних заимствований на 2019 год и прогнозе показателей на 2020-2021 годы говорится, что объем внешнего долга страны в 2019 году составит $3 млрд 108 млн. К началу октября этого года размер внешнего долга составлял $2 млрд. 727 млн.
В течение же ближайших трех лет рост внешнего долга прогнозируется на сумму $714 млн. Так, по ожиданиям правительства, к концу 2020 года внешний долг составит $3 млрд. 327 млн., а по итогам 2021 года – $3 млрд 441 млн.
Соотношение внешнего долга к ВВП с учетом роста последнего показателя в ближайшие три года снизится с 38,6% по итогам в 2019 года до 37,4% к концу 2021 года.
Повышение объема ВВП прогнозируется с 78,2 млрд сомони в 2019 году до 99,4 млрд сомони в 2021 году.
Главным внешним кредитором Таджикистана на данный момент является Эксимбанк Китая, которому республика задолжала свыше $1,2 млрд.
Задолженности, образовавшиеся в результате реализации государственных ценных бумаг на международных рынках, составляют $500 млн.
Также имеются задолженности перед Всемирным банком, АБР, ИБР, Саудовским фондом развития, Кувейтским фондом развития, Антикризисным фондом ЕврАзЭС, Францией, Германией, ЕБРР, Европейским инвестиционным фондом, Фондом развития Абу-Даби.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Президент тоҷикистониёнро бо Рӯзи Парчами давлатӣ табрик кард
Иззатулло Шарифзода аз вазифаи Сардори СИҶҶ Вазорати адлия озод карда шуд
Расидем... Мақоми охирини Тоҷикистон дар ҷаҳон аз рӯи суръати интернет
Патенти кор барои муҳоҷирон дар Маскав қимат мешавад
Нахустин изҳороти расмии Тоҷикистон доир ба ошӯб дар зиндони Хуҷанд
Чӣ гуна сокини Душанбе хати истеҳсоли косметикаро ба роҳ монд?
Ҳукми суди Хуҷанд ба як гурӯҳ пайравони равияи “Салафия”
Маълумоти “МегаФон Тоҷикистон” ба донишҷӯён доир ба инкишофи технологияҳои рақамӣ
Музди меҳнати муҳоҷирони тоҷик 28 фоиз боло рафта метавонад
Бинокорони иншооти Роғун дар соҳилҳои дарёи Вахш ба наздикӣ эълон мешаванд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
Миродж. 1
Как обычно! Уже 21 год (1997г) как прошла война в Таджикистане, но попращайничать не перестали.
На Японию, американцы скинули две атомные бомбы, уничтожили два промышленных города. И ни у кого не беря в долг не имея полезных ископаемых, Япония стала Второй экономикой мира после США. Сейчас уступила место Китаю, и то, те только своим количеством их взяли. Но японцев в 10 раз меньше, чем китайцев. Всё просим и просим, начните работать мозгами. У нас есть 400 разведанных месторождений полезных ископаемых. Вся таблица Менделеева имеется. Каждый год нам на миллионы долларов предоставляют гранты и другой материально-технической помощи. Весь Таджикистан с северной части до южной 520 км. А с западной до восточной 712 км. Никак не можем обустроить. Смешно уже ссылаться на тяжёлое положение. Это вошло у них в привычку. Просить и воровать.
На том Свете, что будете отвечать????
Задумайтесь!