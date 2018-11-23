Правительство установило новые квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Согласно документу, в 2019 году РВП смогут получить 83 480 человек. Эта квота на 6880 меньше, чем в этом году (в 2018 года она составляет 90 360).
Больше всего разрешений планируют выдать в Центральном федеральном округе — 24 150. Из них в Московской области выдадут 4 тыс., в Белгородской — 2,5 тыс., а в Москве — 2 тыс. (так же, как в Липецкой и Тульской областях).
В Северо-Западном федеральном округе число квот составит 6480, в Южном — 11 200, в Приволжском — 14 200, Уральском — 4800, Сибирском — 9620, а Дальневосточном — 6130.
Отмечается, что уменьшение квоты по сравнению с 2018 годом обусловлено продолжением реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, участникам которой не требуется получение квоты.
Так, за восемь месяцев 2018 года приняты решения о выдаче участникам этой госпрограммы совместно с членами их семей 42 343 разрешений на временное проживание вне квоты.
Принятое решение направлено на повышение эффективности регулирования миграционных процессов и обеспечение единого применения норм законодательства по формированию и установлению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в целом по России и по каждому региону.
В 2017 году число квот составляло 110 880, что также было меньше показателей 2016 года на 15 тыс.
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