На границах Афганистана с Таджикистаном и Туркменистаном возникла реальная опасность формирования мощной экстремистской группировки. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков на прошедшей в Москве 21 ноября шестой ежегодной встрече секретарей Совбезов государств-участников СНГ, сообщает официальный сайт ОДКБ.

Семериков отметил, что постоянную тревогу в организации вызывает Афганистан с его внутриполитической нестабильностью и неиссякаемым потоком наркотиков.

«Сегодня эта страна превратилась в плацдарм для переброски в постсоветские государства недобитых боевиков ИГИЛ (запрещенная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ)», - сказал он.

Учитывая чрезвычайную остроту современной международной обстановки, подчеркнул глава ОДКБ, первостепенной задачей является консолидация усилий международных и региональных структур в деле обеспечения коллективной и индивидуальной безопасности государств.

«От её решения в решающей степени зависит безопасность, суверенитет и территориальная целостность наших государств, их выживаемость в современном мире», — цитирует Семерикова сайт ОДКБ.

Обращаясь к участникам встречи, Валерий Семериков проинформировал их об основных итогах состоявшейся 8 ноября 2018 года в Астане сессии СКБ ОДКБ, в ходе которой была выражена серьезная озабоченность состоянием и негативными перспективами развития военно- политической обстановки в мире и в соседних с зоной ответственности Организации регионах. Постоянную тревогу в ОДКБ, указал он, вызывает Афганистан с его внутриполитической нестабильностью и неиссякаемым потоком наркотиков. Сегодня эта страна превратилась в плацдарм для переброски в постсоветские государства недобитых боевиков ИГИЛ. Возникла реальная опасность формирования мощной экстремистской группировки на границах Афганистана с Таджикистаном и Туркменистаном.

С учетом этого, отметил Семериков, ОДКБ последовательно выступает за создание широкого международного фронта по противодействию угрозе терроризма, развитие динамичного сотрудничества в этой области с ООН, СНГ, ШОС и их профильными структурами, в частности, с Контртеррористическим комитетом ООН, Региональной антитеррористической структурой ШОС и Антитеррористическим центром государств – участников СНГ.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своём выступлении на саммите в Астане в ноябре 2018 года подчеркнул, что в современном мире возрастают угрозы стабильности и безопасности стран, в том числе в зоне ответственности Организации, что требует большего усиления интеграции стран-членов организации в борьбе с негативными явлениями современности. Была также выражена озабоченность в связи с возрастанием незаконного оборота наркотиков и сложной военно-политической обстановкой в Афганистане.

В связи с этим глава государства обратил внимание глав государств-членов Организации на вопросы укрепления государственной границы Таджикистана с Афганистаном, на ход дальнейшего выполнения Решения Совета коллективной безопасности «Об оказании помощи Республике Таджикистан по укреплению границы с Исламской Республикой Афганистан» и на активизацию реализации проекта «Целевой межгосударственной Программы укрепления границы Таджикистана и Афганистана».

В работе шестой ежегодной встрече секретарей Совбезов государств-участников СНГ, которая состоялась 21 ноября, принял участие Секретарь совета безопасности Таджикистана Абдурахим Кахаров. В ходе пребывания в Москве он провел встречу с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Они рассмотрели вопросы укрепления таджикско-афганской границы. Кроме того, собеседники подписали план сотрудничества Советов безопасности России и Таджикистана на 2019-2020 годы, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus