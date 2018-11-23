Глава МИД РТ Сироджиддин Мухриддин рассказал о подавлении бунта во время пресс-конференции в Брюсселе

Официальные лица Таджикистана 22 ноября впервые прокомментировали бунт в худжандской колонии №3/3, который вспыхнул ночью 8 ноября. Глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин рассказал о подавлении бунта во время пресс-конференции в Брюсселе, куда прибыл для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств в формате Европейский союз – Центральная Азия, сообщает "Служба новостей Центральной Азии".

Во время беспорядков был обезврежен 21 бунтовщик, заявил Сироджиддин Мухриддин. Он отметил, в бунте участвовали, в основном, осуждённые за терроризм, в том числе, сторонники террористической группировки ИГИЛ.

"Охранники и сотрудники колонии призвали бунтовщиков к диалогу. Но заключённые продолжали сопротивление, несколько человек совершили попытку побега... 12 из убитых заключённых отбывали наказание за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ, трое – были членами экстремистских групп "Ансоруллах", "Джундуллах" и Исламского движения Узбекистана, остальные шестеро были осуждены за совершение таких тяжких преступлений, как убийство и контрабанда наркотических средств в особо крупном размере", – ответил глава МИД Таджикистана.

Он подтвердил, что во время бунта были убиты двое сотрудников колонии, пятеро охранников с тяжёлыми ранениями находятся в больницах.

Сироджиддин Мухриддин добавил, что расследованием бунта в худжандской колонии занимается специальная группа Генеральной прокуратуры Таджикистана.

Ранее СМИ страны со ссылкой на источники сообщили, что при бунте в худжандской колонии погибли около 47 заключённых и более 200 ранены.

Источники также сообщали, что по делу о бунте арестованы семь сотрудников колонии – среди них начальник тюрьмы Файзулло Сафарзода и начальник отдела режима Фарход Садиров.

Бунт произошёл в ночь на 8 ноября. Заключённые были вооружены холодным оружием. Беспорядки подавили силами спецназа.

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